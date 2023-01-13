До двух месяцев: Франция озвучила сроки поставок AMX-10RC в Украину

Французский министр обороны заверил Украину во всесторонней поддержке.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит боевые бронированные машины AMX-10RC в течение двух месяцев. Об этом сообщает Reuters.

Лекорню провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и подтвердил всеобщую поддержку Украине. Разговор состоялся вчера, 12 января. В ходе разговора французский министр заявил, что украинская армия получит ББМ AMX-10RC в течении двух месяцев.

AMX-10RC — высокомобильная бронированная машина, которая оснащается 105-мм орудием. Они призваны для определенных задач — разведывательные операции, поддержки и засад. Машины разработаны в годы холодной войны, поэтому будут уничтожать российские БТРы, БМП и другую легкобронированную технику.

Напомним, военный аналитик Томас Тейнер отмечает, что высокомобильные AMX-10RC помогут ВСУ в ограниченном количестве сценариев.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion.