"Уже на передовой": в Украину прибыли первые "легкие танки" AMX 10-RC, — Минобороны Франции

По словам министра Себастьяна Лекорню, украинские экипажи бронемашин AMX-10 RC готовились в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс.

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Первые тяжелые разведывательные бронемашины AMX-10 RC, которые Франция пообещала еще в январе, уже прибыли в Украину. Более того, некоторые из них находятся непосредственно на передовой. Об этом заявил министр Вооруженный сила Франции Себастьян Лекорню во время заседания Комиссии по обороне Национального собрания 15 марта, пишет Le Figaro.

"Некоторые уже ушли на передовую", — сказал Лекорню.

Правда, точное количество машин министр не уточнил. Кроме того, Лекорню пообещал поставки бронетехники в Украину уже "на следующей неделе".

Украинские экипажи бронемашин AMX-10 RC готовились в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс. По словам Лекорню, он рассматривает возможность дальнейшего обучения украинцев на этих бронемашинах.

В Украину прибыли первые ББМ AMX 10-RC

Издание пишет, что в Париже ведутся дискуссии о целесообразности поставок непосредственно танков. Однако Франция решила пока не отправлять свои танки "Леклерк", так как у нее самой их недостаточно – около 200 исправных.

Однако, как пишет издание, у французской армии на вооружении 247 бронемашин AMX-10 RC. Некоторые из них уже устарели, а потому в Министерстве Вооруженных Сил Франции решили уменьшить эту цифру.

Бронемашины AMX-10 RC

Французские тяжелые бронеавтомобили, которые также называют "колесными танками" или "легкими танками". Предназначены для разведки и уничтожения боевой техники противника. Использовались во время войны в Персидском заливе, в Афганистане. AMX-10 RC имеют "танковую компоновку", а также вооружены пушкой калибра 105 мм. Пушка имеет полуавтоматический вертикальный клиновой затвор, позволяющий автоматически выбрасывать гильзу после выстрела.

Напомним, что еще в январе 2023 года во Франции говорили, что Украина получит боевые бронированные машины AMX-10RC в течение двух месяцев. Так, 12 января Лекорню провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и подтвердил всеобщую поддержку Украине.

Также о поставках AMX-10RC еще 4 января говорил президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.