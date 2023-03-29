Бойцы ВСУ готовят французские бронемашины AMX-10 RC к боевому применению (видео)

По информации западных журналистов, всего в Украину направились 40 единиц тяжелых бронемашин AMX-10 RC.

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В сети появилось видео с первыми тяжелыми разведывательными бронемашинами AMX-10 RC, который прибыли из Франции для нужд Вооруженных сил Украины. На кадрах украинские специалисты проводят техническое обслуживание машин и готовят к выполнению боевых задач. Видео опубликовано в Telegram-канале Украинских Национальных Новостей.

По данным журналистов, на фронт отправились около 40 французских бронированных разведывательных машин.

Украинские военнослужащие внимательно осматривают машины и готовят их к боевому применению.

Напомним, 16 марта стало известно, что первые тяжелые разведывательные бронемашины AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а некоторые из них отправились на фронт. По словам министра Вооруженных сила Франции Себастьяна Лекорню, украинские экипажи проходили подготовку на этой технике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс.

Ранее Фокус выяснял, насколько AMX-10RC будет полезен украинской армии в ходе контрнаступления. Как отметил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко, французская бронемашина позволит восполнить недостаток огневой мощи украинских подразделений.