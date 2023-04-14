Будущее морского корпуса: почему американские морпехи важны

Операции на передовых базах – пример того, как Корпус морской пехоты обеспечивает уникальные боевые возможности, но только в том случае, если все сделано правильно. Корпус морской пехоты уже определил, что логистика и командование и управление являются ключами к успешности экспедиционных операций на передовых базах.

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Уважаемый будущий комендант, поздравляем вас с назначением на должность 39-го коменданта Корпуса морской пехоты. Радикальная реорганизация Корпуса морской пехоты за последние четыре года под руководством вашего предшественника была направлена на подготовку ведомства будущему с еще более способными и хорошо подготовленными силами, новыми системами оружия и операционными концепциями, которые обеспечат возможности и ресурсы, необходимые для выживания и побед в сложных условиях. Но эта работа еще далека от завершения. Мы считаем, что Корпус морской пехоты может сделать более весомый вклад в объединенные силы. В ежегодном документе Force Design 2030 от 2022 года ваш предшественник поделился своим видением публичного нарратива Корпуса морской пехоты.

Фокус перевел новый текст Джослин Флеминга, Кэтрин Гатри и Колин Смита, посвященный будущему корпуса морской пехоты США.

Как у нового коменданта, у вас будет возможность улучшить его концепцию, четко определив и рассказав о том, как текущие и будущие оперативные задачи ведомства способствуют решению проблем сегодняшней постоянно меняющейся среды национальной безопасности. Мы считаем, что процесс должен начаться с определения областей, в которых Корпус морской пехоты обладает уникальными возможностями и расширяет потенциал объединенных сил, одновременно подвергая сомнению некоторые предположения, лежащие в основе этих возможностей. Проделав эту работу, вы сможете укрепить позиции морской пехоты и добиться взаимопонимания с лицами, принимающими решения в Пентагоне, Белом доме и на Капитолийском холме.

По нашему мнению, Корпус морской пехоты прав, акцентируя свои способности как резервной силой за счет концепции экспедиционных операций на передовых базах. При этом Корпус так или иначе нуждается в поддержке объединенных сил и совершенствовании собственных возможностей для воплощения реалистичной концепции устойчивого развития, поддержания архитектуры командования и управления, способной обеспечить цепочку поражения в сложных и враждебных условиях, а также мобильность и контрмобильность на всем театре военных действий. И хотя ваш предшественник последовательно признавал эти проблемы, мы считаем, что можно сделать больше. Чтобы заручиться поддержкой, необходимой для устранения этих слабостей и недостатков, ведомству придется убедить Конгресс и остальные вооруженные силы в том, что возможности Корпуса морской пехоты стоят их инвестиций – сейчас и в будущем.

Реформы, стоящие инвестиций

Имея ограниченные ресурсы, лица, принимающие решения в Пентагоне и на Капитолийском холме, сталкиваются с трудной задачей – решить, как наилучшим образом сдерживать противников США при фиксированном бюджете. Последние две Национальные оборонные стратегии переориентировали объединенные силы на соперничество великих держав, уделяя особое внимание Китаю. Корпус морской пехоты провел последние несколько лет, ускоренно разрабатывая и реализуя план модернизации, чтобы соответствовать требованиям, связанным с быстрой и растущей военной модернизацией Китая. Возможности, которые Корпус морской пехоты хочет использовать для реализации своих обновленных концепций, уже начинают поступать на вооружение – в первую очередь это 3-й литоральный полк морской пехоты.

Однако за модернизацию приходится платить. Комендант Дэвид Х. Бергер, понимая, что дополнительных ресурсов от Конгресса не будет, пошел по агрессивному пути "распределения инвестиций". Инвестиции Корпуса морской пехоты за последние четыре года дали понять, что ведомство больше не собирается быть второй сухопутной армией. Поскольку Корпус продолжает подчеркивать, что его возможности являются множителем силы в борьбе с противниками, ведомству стоило бы также четко заявить, для каких миссий оно больше не будет готовиться. Для этого понадобится определение возможностей, которые могут быть переданы на аутсорсинг другим службам, подобно тому, как Корпус морской пехоты полагается на ВМС в вопросах медицинского обеспечения. Учитывая возможные сокращения оборонного бюджета, морской пехоте, как самой малочисленной службе, необходимо убедиться, что ее ценность полностью осознают и что экономия не превратится в оправдание сокращений. Несмотря на то, что высшие руководители оборонного ведомства выступили в поддержку новых возможностей, те из них, которые позволяют Корпусу быть готовым в любое время и в любом месте, по-прежнему не обеспечены ресурсами. Без финансирования со стороны Конгресса Корпус морской пехоты полагается на устные обязательства, меняющиеся в зависимости от текущей обстановки.

Американские морские пехотинцы Фото: U.S. Army

Корпус морской пехоты должен продолжать подчеркивать, что его способность обеспечивать передовые позиции и быстрое реагирование уникальна для объединенных сил. Экспедиционные подразделения морской пехоты по-прежнему пользуются большим спросом у командования. Несмотря на алармизм противников Force Design 2030, руководство Корпуса морской пехоты не намерено отказываться от такого рода возможностей. Однако Корпус должен обратить внимание на новые способы развертывания экспедиционного подразделения и связанных с ним возможностей, которые нужны командованию, таких как кибер-, космическая и радиоэлектронная борьба. Хотя Корпус морской пехоты уже начал делать это, мы считаем, что ему следует пойти дальше, в частности, оценить, как можно удовлетворить высокий спрос на возможности, даже если будущих целей по амфибийным технологиям не удастся достичь. Мы считаем, что пришло время определиться, нужно ли менять нынешний состав этих экспедиционных подразделений, особенно в связи с тем, что Китай начинает развертывать свои собственные аналогичные формирования в регионе Индийского океана.

Например, разделенные группы амфибийной готовности стали скорее правилом, чем исключением, и это разделение можно использовать, чтобы держать на плаву экспедиционные операции с передовых баз. Дальнейший анализ поможет определить, продолжит ли Корпус морской пехоты создавать экспедиционные подразделения морской пехоты под имеющиеся у США корабли или, напротив, будет строить новые классы кораблей под экспедиционное подразделение морской пехоты.

Также важно определить и понять, где Корпус морской пехоты предоставляет объединенным силам расширенные возможности для выполнения миссий особого значения. Огневые и сенсорные возможности, которые в настоящее время находятся в разработке и которые испытывает литоральный полк морской пехоты, могут предоставить командующему объединенными силами расширенный потенциал и диверсификацию инвестиций. Способность морской пехоты проводить зондирование и покрывать обширные территории, недоступные для датчиков, обеспечивает уникальные возможности для огневого поражения целей, общих для всех служб. Но можно сделать еще больше для обеспечения глубины этих возможностей и оперативной совместимости между ведомствами, что позволит использовать их в будущем. Чтобы помочь оценить общую ценность своего вклада, Корпусу морской пехоты стоит сформулировать, каким образом он обеспечивает уникальные возможности и их диверсификацию в тех областях, которые являются общими для объединенных сил.

Путь к совершенству

Экспедиционные операции на передовых базах – пример того, как Корпус морской пехоты обеспечивает уникальные боевые возможности, но только в том случае, если все сделано правильно. Корпус морской пехоты уже правильно определил, что логистика и командование и управление представляют значительные проблемы для проведения экспедиционных операций на передовых базах, но концепции поддержки логистики и командования и управления пока еще не реализованы. Тщательное тестирование, предполагающее неблагоприятные условия, такие как ограниченный доступ и враждебная среда, может помочь Корпусу морской пехоты в дальнейшем уточнении своих требований. Опыт недавних учений и военных игр показал, что Корпус склонен исходить из благоприятных условий обеспечения жизнедеятельности, бесперебойной связи и гарантированного доступа, но эксперименты при других ограничениях могут быть полезны. Морским пехотинцам, действующим на передовых позициях, может потребоваться ограничить связь с вышестоящими и соседними подразделениями, чтобы их не засекли вражеские датчики, и Корпусу морской пехоты пошло бы на пользу включение этих длительных периодов радиомолчания в свою подготовку. Тренировки также могут включать в себя принятие решений с учетом риска в стрессовых потенциальных сценариях будущего.

Важно

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Программа Installation and Logistics 2030 признает острую необходимость в логистическом предприятии, способном поддерживать резервные силы в будущих боях. Среди текущих проблем – подход к оснащению, не поддерживающий будущие оперативные потребности, чрезмерная зависимость от логистики "точно в срок", которая переносится на будущие оперативные сценарии, и концепция материально-технического обеспечения, не обеспеченная ресурсами и не организованная для поддержки оперативных потребностей в будущих оперативных условиях. Некоторые из этих логистических проблем можно решить путем реструктуризации существующих возможностей Корпуса морской пехоты, например, его резервных запасов. Обновление традиционного использования этих сил и средств для лучшего соответствия потребностям будущих сил на театре военных действий сгладит некоторые уязвимости, связанные с обеспечением жизнедеятельности. План "диверсификации инвестиций" позволил Корпусу морской пехоты инвестировать в новые возможности, но в подавляющем большинстве случаев эти инвестиции были направлены на боевые возможности без должного внимания к логистике и вспомогательному обеспечению. Решить проблему защиты театра военных действий может повышение приоритетности инвестиций в программу Future Vertical Lift и разработку судов на воздушной подушке. При отказе от определенных возможностей следует тщательно протестировать средства наземной мобильности и контрмобильности, чтобы гарантировать, что будущие вооруженные силы смогут принять бой и выйти из него с победой.

Тренировки также могут включать в себя принятие решений с учетом риска в стрессовых потенциальных сценариях будущего Фото: Минобороны США

Заключение

Предстоящее десятилетие наверняка испытает готовность объединенных сил к войне и их способности реагировать в соответствии с требованиями оперативной обстановки. В рамках проекта Force Design 2030 Корпус морской пехоты продемонстрировал свою подготовку к будущему. Теперь ему остается выполнить обещания. Концепции морской пехоты для решения будущих задач в настоящее время опираются на нефинансируемые возможности, которые вряд ли будут реализованы вовремя перед лицом крупномасштабного конфликта. Создание новой оперативной концепции, зависящей от финансирования извне Корпуса морской пехоты, потенциально опасны. Все усилия Корпуса морской пехоты по диверсификации инвестиций могут оказаться напрасными, если они не будут подкреплены совместной концепцией и оборонной стратегией, которые обеспечат им возможность принять бой. В настоящее время неясно, знают ли объединенные силы об остающихся уязвимостях морской пехоты и готовы ли они оплатить счета за их выполнение.

Документ с концепцией вашего предшественника, выпущенный в 2019 году, обязывает выделить ресурсы на кампанию обучения, которая использует структурированный подход к сотрудничеству с партнерами, применяет сложные методы и средства моделирования и имитации, а также ищет продуманные ответы на сложные вопросы. Морская пехота должна продолжать уделять приоритетное внимание анализу будущего, военным играм и экспериментам вместе с остальными объединенными силами. Другие ведомства занимаются многими из тех же проблем, и сотрудничество в разработке возможностей, тактики, техники и процедур может не только принести значительную экономию для морской пехоты, но и создать более жизнеспособную операционную среду в будущем. Обмен несекретными результатами прошлых экспериментов также может помочь выработать целостный нарратив, способствующий созданию более сильных и боеспособных сил.

У вас есть возможность перестроить нарратив и более эффективно донести идею Корпуса морской пехоты до критически важной аудитории, которая будет за это платить: Конгрессу и, в значительной степени, ВМС. Если объединенные силы и те, кто их финансирует, поймут всю полноту возможностей морской пехоты, они будут с большей готовностью поддерживать их и с большей вероятностью извлекут из них пользу.

Желаем вам удачи, будущий комендант.

Об авторах

Джослин Флеминг – исследователь оборонной политики в некоммерческой, беспартийной корпорации RAND и подполковник запаса Корпуса морской пехоты США.

Кэтрин Гатри – исследователь операций в RAND и майор запаса Корпуса морской пехоты США.

Колин Смит – старший научный сотрудник по международным/оборонным вопросам в RAND и офицер Корпуса морской пехоты в отставке, прослуживший более 28 лет.