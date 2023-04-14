Майбутнє морського корпусу: чому американські морпіхи важливі

Операції на передових базах – приклад того, як Корпус морської піхоти забезпечує унікальні бойові можливості, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно. Корпус морської піхоти вже визначив, що логістика та командування та управління є ключами до успішності експедиційних операцій на передових базах.

Related video

Шановний майбутній комендант, вітаємо вас із призначенням на посаду 39-го коменданта Корпусу морської піхоти. Радикальна реорганізація Корпусу морської піхоти за останні чотири роки під керівництвом вашого попередника була спрямована на підготовку відомства майбутньому з ще більш здібними та добре підготовленими силами, новими системами зброї та операційними концепціями, які забезпечать можливості та ресурси, необхідні для виживання та перемог у складних умовах. Але ця робота ще далека від завершення. Ми вважаємо, що Корпус морської піхоти може зробити вагоміший внесок у об'єднані сили. У щорічному документі Force Design 2030 від 2022 року ваш попередник поділився своїм баченням публічного наративу Корпусу морської піхоти.

Фокус переклав новий текст Джослін Флемінга, Кетрін Гатрі та Колін Сміта, присвячений майбутньому корпусу морської піхоти США.

Як у нового коменданта, у вас буде можливість поліпшити його концепцію, чітко визначивши і розповівши про те, як поточні та майбутні оперативні завдання відомства сприяють вирішенню проблем сьогоднішнього середовища національної безпеки, що постійно змінюється. Ми вважаємо, що процес має початися з визначення областей, в яких Корпус морської піхоти має унікальні можливості і розширює потенціал об'єднаних сил, одночасно ставлячи під сумнів деякі припущення, що лежать в основі цих можливостей. Виконавши цю роботу, ви зможете зміцнити позиції морської піхоти і домогтися порозуміння з особами, які приймають рішення в Пентагоні, Білому домі та на Капітолійському пагорбі.

На нашу думку, Корпус морської піхоти має рацію, акцентуючи свої здібності як резервною силою за рахунок концепції експедиційних операцій на передових базах. При цьому Корпус так чи інакше потребує підтримки об'єднаних сил та вдосконалення власних можливостей для втілення реалістичної концепції сталого розвитку, підтримки архітектури командування та управління, здатної забезпечити ланцюжок поразки у складних та ворожих умовах, а також мобільність та контрмобільність на всьому театрі воєнних дій. І хоч ваш попередник послідовно визнавав ці проблеми, ми вважаємо, що можна зробити більше. Щоб заручитися підтримкою, необхідної для усунення цих слабкостей і недоліків, відомству доведеться переконати Конгрес та інші збройні сили в тому, що можливості Корпусу морської піхоти варті їх інвестицій зараз і в майбутньому.

Реформи, що стоять інвестицій

Маючи обмежені ресурси, особи, які приймають рішення в Пентагоні та на Капітолійському пагорбі, стикаються із важким завданням – вирішити, як найкраще стримувати противників США при фіксованому бюджеті. Останні дві Національні оборонні стратегії переорієнтували об'єднані сили на суперництво великих держав, приділяючи особливу увагу Китаю. Корпус морської піхоти провів останні кілька років, прискорено розробляючи та реалізуючи план модернізації, щоб відповідати вимогам, пов'язаним із швидкою та зростаючою військовою модернізацією Китаю. Можливості, які Корпус морської піхоти хоче використовувати для реалізації своїх оновлених концепцій, вже починають надходити на озброєння – насамперед, це 3-й літоральний полк морської піхоти.

Проте за модернізацію доводиться платити. Комендант Девід Х. Бергер, розуміючи, що додаткових ресурсів від Конгресу не буде, пішов агресивним шляхом "розподілу інвестицій". Інвестиції Корпусу морської піхоти за останні чотири роки дали зрозуміти, що відомство більше не збирається бути другою сухопутною армією. Оскільки Корпус продовжує наголошувати на тому, що його можливості є множником сили у боротьбі з противниками, відомству варто було б також чітко заявити, для яких місій воно більше не готуватиметься. Для цього знадобиться визначення можливостей, які можуть бути передані на аутсорсинг іншим службам, подібно до того, як Корпус морської піхоти покладається на ВМС у питаннях медичного забезпечення. Враховуючи можливі скорочення оборонного бюджету, морській піхоті як найменшій службі необхідно переконатися, що її цінність повністю усвідомлюють і що економія не перетвориться на виправдання скорочень. Незважаючи на те, що вищі керівники оборонного відомства виступили на підтримку нових можливостей, ті з них, які дозволяють Корпусу бути готовим у будь-який час і в будь-якому місці, як і раніше, не забезпечені ресурсами. Без фінансування з боку Конгресу Корпус морської піхоти покладається на усні зобов'язання, що змінюються залежно від поточної ситуації.

Американські морські піхотинці Фото: U.S. Army

Корпус морської піхоти повинен продовжувати підкреслювати, що його здатність забезпечувати передові позиції та швидке реагування є унікальною для об'єднаних сил. Експедиційні підрозділи морської піхоти, як і раніше, мають великий попит у командування. Незважаючи на алармізм противників Force Design 2030, керівництво Корпусу морської піхоти не має наміру відмовлятися від таких можливостей. Однак Корпус повинен звернути увагу на нові способи розгортання експедиційного підрозділу та пов'язаних з ним можливостей, які потрібні командуванню, таких як кібер-, космічна та радіоелектронна боротьба. Хоча Корпус морської піхоти вже почав це робити, ми вважаємо, що йому слід піти далі, зокрема, оцінити, як можна задовольнити високий попит на можливості, навіть якщо майбутніх цілей за амфібійними технологіями не вдасться досягти. Ми вважаємо, що настав час визначитися, чи потрібно змінювати нинішній склад цих експедиційних підрозділів, особливо через те, що Китай починає розгортати свої власні аналогічні формування в регіоні Індійського океану.

Важливо

ChatGPT для спецназу. Як Сили спеціальних операцій можуть використовувати можливості ШІ

Наприклад, розділені групи амфібійної готовності стали скоріше правилом, ніж винятком, і цей поділ можна використовувати, щоб тримати на плаву експедиційні операції з передових баз. Подальший аналіз допоможе визначити, чи Корпус морської піхоти продовжуватиме створювати експедиційні підрозділи морської піхоти під наявні у США кораблі або, навпаки, будуватиме нові класи кораблів під експедиційний підрозділ морської піхоти.

Також важливо визначити та зрозуміти, де Корпус морської піхоти надає об'єднаним силам розширені можливості для виконання місій особливого значення. Вогневі та сенсорні можливості, які нині перебувають у розробці і які має літоральний полк морської піхоти, можуть надати командувачу об'єднаними силами розширений потенціал та диверсифікацію інвестицій. Здатність морської піхоти проводити зондування та покривати великі території, недоступні для датчиків, забезпечує унікальні можливості для вогневого ураження цілей, загальних всім служб. Але можна зробити ще більше для забезпечення глибини цих можливостей та оперативної сумісності між відомствами, що дозволить використовувати їх у майбутньому. Щоб допомогти оцінити загальну цінність свого внеску, Корпусу морської піхоти варто сформулювати, яким чином він забезпечує унікальні можливості та їхню диверсифікацію в тих областях, які є спільними для об'єднаних сил.

Шлях до досконалості

Експедиційні операції на передових базах – приклад того, як Корпус морської піхоти забезпечує унікальні бойові можливості, але тільки в тому випадку, якщо все зроблено правильно. Корпус морської піхоти вже правильно визначив, що логістика та командування та управління становлять значні проблеми для проведення експедиційних операцій на передових базах, але концепції підтримки логістики та командування та управління поки що не реалізовані. Ретельне тестування, яке передбачає несприятливі умови, такі як обмежений доступ та вороже середовище, може допомогти Корпусу морської піхоти у подальшому уточненні своїх вимог. Досвід недавніх навчань та військових ігор показав, що Корпус схильний виходити із сприятливих умов забезпечення життєдіяльності, безперебійного зв'язку та гарантованого доступу, але експерименти за інших обмежень можуть бути корисними. Морським піхотинцям, які діють на передових позиціях, може знадобитися обмежити зв'язок з вищими та сусідніми підрозділами, щоб їх не засікли ворожі датчики, і Корпусу морської піхоти пішло б на користь включення цих тривалих періодів радіомовчання у свою підготовку. Тренування також можуть включати прийняття рішень з урахуванням ризику в стресових потенційних сценаріях майбутнього.

Програма Installation and Logistics 2030 визнає гостру необхідність у логістичному підприємстві, здатному підтримувати резервні сили у майбутніх боях. Серед поточних проблем – підхід до оснащення, що не підтримує майбутні оперативні потреби, надмірна залежність від логістики "точно в термін", яка переноситься на майбутні оперативні сценарії, та концепція матеріально-технічного забезпечення, не забезпечена ресурсами та не організована для підтримки оперативних потреб у майбутніх оперативні умови. Деякі з цих логістичних проблем можна вирішити шляхом реструктуризації існуючих можливостей Корпусу морської піхоти, наприклад його резервних запасів. Оновлення традиційного використання цих сил та засобів для кращої відповідності потребам майбутніх сил на театрі бойових дій згладить деякі вразливості, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності. План "диверсифікації інвестицій" дозволив Корпусу морської піхоти інвестувати у нові можливості, але в переважній більшості випадків ці інвестиції були спрямовані на бойові можливості без уваги до логістики та допоміжного забезпечення. Вирішити проблему захисту театру бойових дій може підвищення пріоритетності інвестицій у програму Future Vertical Lift та розробку суден на повітряній подушці. У разі відмови від певних можливостей слід ретельно протестувати засоби наземної мобільності та контрмобільності, щоб гарантувати, що майбутні збройні сили зможуть прийняти бій та вийти з нього з перемогою.

Тренування також можуть включати прийняття рішень з урахуванням ризику в стресових потенційних сценаріях майбутнього Фото: Міноборони США

Висновок

Наступне десятиліття напевно зазнає готовності об'єднаних сил до війни та їхньої здатності реагувати відповідно до вимог оперативної обстановки. У рамках проекту Force Design 2030 Корпус морської піхоти продемонстрував свою підготовку до майбутнього. Тепер йому лишається виконати обіцянки. Концепції морської піхоти на вирішення майбутніх завдань нині спираються на нефинансируемые можливості, які навряд чи будуть реалізовані вчасно перед великомасштабного конфлікту. Створення нової оперативної концепції, яка залежить від фінансування ззовні Корпусу морської піхоти, є потенційно небезпечними. Всі зусилля Корпусу морської піхоти з диверсифікації інвестицій можуть виявитися марними, якщо вони не будуть підкріплені спільною концепцією та оборонною стратегією, які забезпечать можливість взяти бій. В даний час неясно, чи знають об'єднані сили про вразливості морської піхоти, що залишаються, і чи готові вони сплатити рахунки за їх виконання.

Документ із концепцією вашого попередника, випущений у 2019 році, зобов'язує виділити ресурси на кампанію навчання, яка використовує структурований підхід до співпраці з партнерами, застосовує складні методи та засоби моделювання та імітації, а також шукає продуманих відповідей на складні питання. Морська піхота повинна продовжувати приділяти пріоритетну увагу аналізу майбутнього, військовим іграм та експериментам разом з рештою об'єднаних сил. Інші відомства займаються багатьма з тих самих проблем, і співробітництво у розробці можливостей, тактики, техніки та процедур може не лише принести значну економію для морської піхоти, але й створити більш життєздатне операційне середовище в майбутньому. Обмін несекретними результатами минулих експериментів також може допомогти виробити цілісний наратив, що сприятиме створенню сильніших і боєздатніших сил.

Ви маєте можливість перебудувати наратив і більш ефективно донести ідею Корпусу морської піхоти до критично важливої аудиторії, яка за це платитиме: Конгресу і, значною мірою, ВМС. Якщо об'єднані сили і ті, хто їх фінансує, зрозуміють усю повноту можливостей морської піхоти, вони з більшою готовністю підтримуватимуть їх і з більшою ймовірністю матимуть з них користь.

Хай щастить, майбутній коменданте.

Про авторів

Джослін Флемінг – дослідник оборонної політики у некомерційній, безпартійній корпорації RAND та підполковник запасу Корпусу морської піхоти США.

Кетрін Гатрі – дослідник операцій у RAND та майор запасу Корпусу морської піхоти США.

Колін Сміт – старший науковий співробітник з міжнародних/оборонних питань у RAND та офіцер Корпусу морської піхоти у відставці, який прослужив понад 28 років.