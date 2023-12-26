Уничтожение БДК "Новочеркасск": что находилось на борту судна в момент удара (фото)

В марте 2022 года в порту Бердянска украинские военные повредили БДК "Новочеркасск". С начала полномасштабного вторжения ВСУ поразили БДК "Саратов", "Цезарь Куников", "Оленегорский горняк", "Минск", рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

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Ночью 26 декабря украинские военные уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск", на борту которого находились беспилотные летательные аппараты типа Shahed. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"БДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года. На борту корабля были БПЛА Shahed, которые РФ использует для атак на украинские города", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что перед началом полномасштабного вторжения РФ дополнительно перебросила в Черное море шесть БДК с Северного и Балтийского флотов, в результате чего была увеличена группировка кораблей этого класса до 13 единиц. Оккупанты планировали использовать БДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получили отпор со стороны береговой обороны Украины.

Сейчас враг использует ВДК для логистических целей, а именно переброски личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и временно оккупированными территориями.

Силы обороны нанесли большие потери российским БДК — были уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

"Судьбу большого десантного корабля "Новочеркасск" разделят все вражеские суда", — добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Крыму: что известно

В ночь с 25 на 26 декабря украинские военные атаковали БДК ЧФ "Новочеркасск" в Феодосии. В Минобороны РФ заявили об ударе авиационными управляемыми ракетами, в результате которых был поврежден БДК. По информации главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, в результате атаки погиб человек, еще двое получили ранения. Также было повреждено шесть зданий.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВДК "Новочеркасск" был уничтожен пилотами тактической авиации ВС. Он отметил, что для поражения запускали ракеты — Storm Shadow и SCALP.