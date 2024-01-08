В Раде признали, что законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски, — Гончаренко

Антикоррупционный комитет парламента не одобрил правительственный законопроект, утверждает нардеп.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины признал законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Только что антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации таким, который содержит коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде его принимать категорически нельзя", — сообщил Гончаренко.

Отметим, заседание профильного комитета было запланировано на 15 часов 8 декабря. Вторым вопросом в повестке дня указано рассмотрение проекта закона № 10378, внесенного Кабмином, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Напомним, 5 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации имеет все перспективы попасть сразу в зал для голосования, как только будет готов на уровне комитета.