"Никто не осмелится": Запад не призывает Украину начать договариваться с РФ, — Кулеба

По словам главы МИД, с 2014 года было проведено более 200 раундов переговоров, но все они привели к тому, что агрессия стала более масштабной. Союзники Киева это осознают.

Полномасштабная война в Украине продолжается практически два года и несмотря на это западные партнеры не требуют начинать договариваться с Российской Федерацией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, Киев сам принимает решения в этом противостоянии и Запад никак не способствует тому, чтобы мирные переговоры с Москвой о замораживании боевых действий все же состоялись.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы заседали в формате делегаций, ни на закрытых встречах в сокращенном формате. Это то, что никто не осмелится выложить на стол в качестве опции. Остальное просто шум", — заявил Дмитрий Кулеба.

В то же время, говорит дальше глава МИД Украины, российский президент Владимир Путин сам не проявляет желания говорить о мире. Также, судя по всему, в Кремле не рассматривают сценарий временной заморозки конфликта.

А вот те, кто все же попытаются продвинуть нарратив о том, что пришло время для диалога, на самом деле лишь будут помогать России и игнорируют ту угрозу, которая исходит от Москвы, считает Дмитрий Кулеба.

В интервью он также напомнил, что в период с 2014 года по 2022 прошло не менее 200 раундов переговоров с РФ, на которых было подписано 20 соглашений о прекращении огня, однако все они привели к полномасштабной агрессии.

"Бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая — проиграть. И российская агрессия против Украины — это именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 4 января сообщалось, что действия президента России Владимира Путина явно не говорят о том, что он готов начать мирные переговоры с Украиной, о чем заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, глава Кремля пытается "поставить украинцев на колени".