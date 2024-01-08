Первокурсник еще не имел документов об отсрочке и получил повестку: чем все закончилось

Мужчина успешно прошел медосмотр и подписал "боевую повестку", но в пункт сбора не приехал. Оказалось, что он — студент, но от наказания его это не спасло.

В Украине наказали студента, который проигнорировал повестку. Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области от 23 ноября.

Уроженец Луцка, имя и возраст которого в документе скрыты, является студентом первого курса Луцкого института развития человека Университета "Украина".

5 октября он был признан ВВК годным к военной службе и под подпись получил "боевую повестку". Уже 11 октября мужчина должен был прибыть в пункт сбора для дальнейшей мобилизации. Однако там его так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от призыва.

23 ноября уклонист заключил соглашение с прокурором. Он признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере 3059 необлагаемых минимумов доходов, то есть 52003 гривен.

На суде студент подтвердил, что получил повестку и проигнорировал ее. Он объяснил, что "еще не имел документов об отсрочке от мобилизации".

Суд решил утвердить заключенное соглашение и обязать украинца выплатить чуть более 52 тысяч гривен штрафа.

По данным местного медиа "Волынские новости", наказанного студента зовут Назар Т.

Напомним, 8 января в ГБР проинформировали, что завершили расследование в отношении работников тернопольского ТЦК. По данным следствия, они избили мужчину и заставляли его пройти медосмотр.

Офицер Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко высказался относительно того, как можно улучшить мобилизацию граждан. По его словам, люди должны понимать, что их не забросят в окоп без снаряжения и учений.