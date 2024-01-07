"Не надо людей запугивать": офицер "Азова" высказался о мобилизации в Украине (видео)

Дмитрий Андрющенко сказал, что ТЦК и СП и Генштабу следует объяснять людям, что после мобилизации человека не будут закидывать в окоп без обмундирования и обучения. Также важно понять, кем конкретно человек себя видит в Силах обороны.

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Люби не будут избегать мобилизации, если с ними разговаривать и определять в армии профессию в соответствии с их навыками. Об этом заявил офицер управления 12 бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко в интервью ТСН.

По его словам, ТЦК и СП и Генштабу следует объяснять людям, что после мобилизации человека не будут закидывать в окоп без обмундирования и обучения.

"Если вы хотите, чтобы наша армия профессионально, а главное качественно выполняла свои боевые задачи, вы должны человеку объяснить, подготовить его, спросить, где он себя видит, все это скомпоновать и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам", — сказал Андрющенко.

Он также отметил, что важно понять, кем конкретно человек себя видит в Силах обороны.

"Ибо если человек говорит, что не умеет подтягиваться, бегать, а вы наденете на него броник, он пробежит сто метров и "сдохнет". Но может сломать любую систему, заглушить дрон. Тогда, конечно, лучше взять этого человека в штаб батальона или подразделение, которое занимается радиоэлектронной борьбой", — сказал Андрющенко.

Офицер "Азова" заявил, что если коммуникации с людьми не происходит, то это недоработка офицеров, которые ответственны за работу с личным составом.

"Не надо людей запугивать или бросать их без опыта в окоп", — сказал он.

Дмитрий Андрющенко о мобилизации в Украине

Напомним, что артиллерист из "Волков Да Винчи" с позывным "Бас" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности. По словам воина, мобилизация очень нужна, потому что бойцов становится меньше и тех людей, которые есть сейчас на фронте, нужно заменять. Через несколько месяцев они вернутся в армию. Однако им нужен отдых.