"Не треба людей залякувати": офіцер "Азова" висловився про мобілізацію в Україні (відео)

Дмитро Андрющенко сказав, що ТЦК і СП та Генштабу слід пояснювати людям, що після мобілізації людину не будуть закидати в окоп без обмундирування та навчання. Також важливо зрозуміти, ким конкретно людина себе бачить у Силах оборони.

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Люби не уникатимуть мобілізації, якщо з ними розмовлятимуть і визначатимуть в армії професію відповідно до їхніх навичок. Про це заявив офіцер управління 12 бригади "Азов" Національної гвардії України Дмитро Андрющенко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, ТЦК і СП та Генштабу слід пояснювати людям, що після мобілізації людину не будуть закидати в окоп без обмундирування та навчання.

"Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові задачі, ви маєте людині пояснити, підготувати її, спитати, де вона себе бачить, все це скомпонувати і тільки потім надати їй кваліфіковану військову професію згідно з її навичками", — сказав Андрющенко.

Він також зазначив, що важливо зрозуміти, ким конкретно людина себе бачить у Силах оборони.

"Бо якщо людина каже, що не вміє підтягуватися, бігати, а ви надягнете на неї бронік, вона пробіжить сто метрів і "здохне". Але може зламати будь-яку систему, заглушити дрон. Тоді, звісно, краще взяти цю людину в штаб батальйону або підрозділ, який займається радіоелектронною боротьбою", — сказав Андрющенко.

Офіцер "Азова" заявив, що якщо комунікації з людьми не відбувається, то це недопрацювання офіцерів, які відповідальні за роботу з особовим складом.

"Не треба людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп", — сказав він.

Дмитро Андрющенко про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що артилерист із "Вовків Да Вінчі" з позивним "Бас" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку. За словами воїна, мобілізація дуже потрібна, бо бійців стає менше і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться в армію. Однак їм потрібен відпочинок.