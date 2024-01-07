Цифровий рекрутинг до армії: в Україні запускають проєкт з пошуку операторів дронів

За словами віце-прем'єра з цифрової трансформації, шукатимуть операторів дронів.

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Розробники проєкту з цифрового рекрутингу до ЗСУ перебувають на фінальній стадії підготовки. Відомо, що він буде націлений на пошук операторів дронів. Про це в ефірі телемарафону сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, робота над проєктом добігає кінця.

"Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв'язок від бажаючих вступити до лав ЗСУ", — сказав міністр.

Дивіться коментар Федорова від 4:41:14 ефіру

За його словами, автори проєкту прагнуть пояснити тим, хто виявить бажання служити, ким вони можуть стати, скільки буде тривати навчання, якою буде зарплата, які будуть бойові задачі.

"Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде", — додав Федоров.

Рекрутинг до ЗСУ: що відомо

Попри повне розуміння необхідності мобілізації й відповідного закону про неї відповідний законопроєкт буде змінюватись внаслідок суспільних та професійних обговорень.

Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ розповіли, кому з чоловіків не мають право вручати повістки на блокпостах. Зокрема, таке вручення повісток більше стосується тих, хто намагається уникнути постановки на облік.

Тим часом артилерист з "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку. Усім чоловікам, яким виповнилося 18 років під час мобілізації в Україні потрібно прийти до ТЦК та СП та встати на облік. І це не означає, що одразу всіх відправлять на фронт, сказав боєць.