"Россия убивает": вместе с поэтом Кривцовым на фронте погиб его рыжий кот (фото)

По данным благотворительной организации UA Animals, в момент трагического события домашнее животное находилось рядом с военным Максимом Кривцовым.

7 января появилась информация о том, что в Украине на войне скончался талантливый поэт Максим Кривцов с позывным "Дали". Позже оказалось, что его рыжего кота тоже не стало. Об этом сообщила благотворительная организация UA Animals на своей странице в социальной сети Instagram.

Погибший украинский военный регулярно делился в сети фотографиями со своим домашним любимцем, который проводил с ним много времени даже на войне. Большой рыжий кот верно служил своему хозяину и подымал настроение поклонникам в социальных сетях.

7 января появилась новость о том, что Максим Кривцов скончался на линии фронта и его рыжий кот, судя по всему, был в тот момент рядом.

На фронте с поэтом Максимом Кривцовым скончался его кот Фото: Instagram На фронте с поэтом Максимом Кривцовым скончался его кот Фото: Instagram

"Так Россия убивает украинских поэтов и пытается истребить культуру. Страна-зло должна быть наказана за каждое из преступлений, за каждую отобранную жизнь и слово. Сочувствуем близким Максима и каждому человеку, который потерял родных и животных в результате российской агрессии", — говорится в сообщении.

Гибель украинского поэта на войне: детали

О трагическом событии сообщил писатель Любко Дереш на своей странице в социальной сети Facebook. Он заявил, что Максим Кривцов был остроумным и чрезвычайно талантливым человеком, который даже во время войны продолжал творить.

В конце декабря прошлого года погибший заявил, что вскоре должен выйти сборник его стихов.

"Впрочем, у меня есть еще несколько мечт. Мне бы хотелось подарить сборник Залужному. Хотелось бы, чтобы разные блоггеры где-то и вспомнили стихи, если они для них понравятся", — написал Максим Кривцов 29 декабря.

Напомним, 4 января стало известно о том, что в больнице скончалась актриса Виктория Тимошенко, которая пострадала в результате ракетного удара по Харькову 2 января. Как рассказал режиссер драмтеатра Сергей Москаленко, актриса была на пенсии, последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад.