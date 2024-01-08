Авиаторы замерзают: в РФ собирают дрова для топки печей на аэродроме (карта)

По словам бывшего военного летчика ВС РФ Ильи Туманова, солдаты якобы замерзают на объекте. Однако начальство прознало о сборах дров и вовсе этому не обрадовалось.

Российские летчики просят население снабдить их дровами для обогрева и аккумуляторами. Соответствующую просьбу 8 января разместил бывший военный летчик, капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Figherbomber.

По его словам, дрова нужны для топки печей на аэродроме Миллерово, что в Ростовской области РФ.

"Авиаторам нужна помощь. Замерзают нах. Нужны дрова для топки печей на аэродром Миллерово. Объем не уточнили, но я думаю чем больше, тем лучше.

Контакты я дам, пишите мне в личку. Если у кого завалялся живой аккумулятор 65-й на Газель, было бы здорово закинуть туда же", — написал Туманов.

Позже он удалил свое сообщение, объяснив это тем, что якобы уже нашлись желающие помочь. При этом начальство российского аэродрома не обрадовалось сбору дров.

"Я пост удалил. Вопрос решен, ребята будут с аккумулятором и с дровами от подписчиков, но теперь еще и с пи**юлями от начальства. Но это лучше, чем замерзнуть", — написал Туманов.

аэродром Миллерово (в картах Google указан как "Кровавый аэродром") Фото: Google Maps

Отметим, что 25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения России в Украину, ВСУ нанесли удар по аэродрому, уничтожив по меньшей мере один истребитель Су-30.

Напомним, в ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная обороны. Под ударом оказался "Саки", расположенный в Новофедоровке.