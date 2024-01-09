Умер последний британский офицер SAS времен Второй мировой войны (фото)

Майор Майк Сэдлер во время Второй мировой участвовал в диверсионных операциях против немецких оккупационных сил в Северной Африке, а также во Франции, получив Военный крест за храбрость в действиях в тылу врага.

В Великобритании в Кембриджском доме престарелых 4 января скончался майор Майк Сэдлер, последний оставшийся в живых член британской Особой воздушной службы (SAS) времен Второй мировой войны. Офицеру было 103 года. Как сообщили в New York Times, смерть Сэдлера подтвердил секретарь полковой ассоциации SAS Джон Олкок, но причина смерти не была названа.

Сэдлер был одним из первых новобранцев и последним оставшимся в живых членом SAS с момента его основания в 1941 году. Также майор был последним из группы Long Range Desert Group (LDRG), разведывательного подразделения, базирующегося в пустыне Северной Африки.

Как Сэдлер попал в SAS

Особая воздушная служба Великобритании, девиз которой "Кто смел, тот победил", была создана в 1941 году для решения разведывательных задач и проведения диверсий в тылу противника. На то время Сэдлер служил в составе противотанкового подразделения, которое дислоцировалось на границе с Сирией в ожидании прихода немецких танков фельдмаршала Роммеля.

Ветеран в одном из интервью рассказал, что в службу он попал после того, как уехал в отпуск на Кипр, где повстречался с парнями из LDRG.

"Мы отправились в Восточную Африку, затем через всю страну в Северную Африку, рыли окопы в песке. Я поехал в отпуск в Каир и встретил там группу родезийцев. Мы весело провели два или три дня, и они спросили меня, не хочу ли я присоединиться к ним. Только через две-три недели меня приняли в группу Long Range Desert Group", — рассказал майор.

Сэдлер (слева) с командующим SAS подполковником Дэвидом Стирлингом. Источник: Сambridge News

Позже Сэдлер узнал о SAS как раз в момент, когда служба провалила свою первую воздушно-десантную операцию. Он познакомился с основателями организации — Пэдди Мэйном и Дэвидом Стирлингом, который и принял в итоге Сэдлера в SAS. Сам Стирлинг страдал частичным параличом ноги после несчастного случая при прыжке с парашютом, и именно ему пришла в голову идея проводить внезапные атаки с помощью небольших групп солдат. Поэтому такой человек как Сэдлер, который принимал участие в рейдах во вражеский тыл в составе LDRG, был ему нужен.

"Мы оказались за немецкими линиями и некоторое время вели наблюдения. После этого Дэвид Стирлинг принял меня в SAS, и я отправился на парашютную подготовку, чтобы присоединиться к подразделению. На этом LRDG для меня закончилась", — признался Сэдлер.

Деятельность в SAS

За 15 месяцев SAS вывели из строя сотни вражеских машин и уничтожили более 250 самолетов, после чего Роммель прозвал Стирлинга "призрачным майором". Однако в январе 1943 прошла последняя операция Стирлинга с участием Майк Сэдлера.

SAS перед рейдом на немецкие войска в Северной Африке. Источник: The New York Times

В тунисской пустыне группа, возглавляемая Стирлингом, попала в засаду, устроенную немецким подразделением. Стирлинг попал в плен и провел остаток Второй мировой войны в качестве военнопленного в Колдице. Сэдлер же бежал вместе с сослуживцем из SAS и французом, говорившим по-арабски. Им потребовалось пять дней и четыре ночи, чтобы преодолеть 160 км без карт и еды и установить контакт с 1-й англо-американской армией.

"У нас были длинные волосы и бороды, и мы выглядели очень потрепанными. Наши ноги были в лохмотьях. Я не думаю, что мы были очень похожи на солдат", — рассказывал позже майор.

После приключений в Северной Африке в качестве штурмана в пустыне Сэдлер вернулся в Англию и в 1944 году прыгнул с парашютом во Францию после вторжения союзников в Нормандию. Он участвовал в диверсионных операциях против немецких оккупационных сил и получил Военный крест за храбрость в действиях в тылу врага.

Позже Сэдлер поступил на службу в Министерство иностранных дел Великобритании, работая в разведке во время холодной войны. При этом военный отказался публично обсуждать свои обязанности.

Майор был дважды женат. В 1958 году он женился на Патриции Бенсон, которая умерла в 2001 году. В живых осталась дочь от второго брака, Салли Сэдлер.