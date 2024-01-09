РФ сбросила бомбу на оккупированное Рубежное: ее обезвредили более, чем через сутки

По словам главы Луганской ОГА Артема Лисогора, жителям города отключили газ, воду и свет. Также оккупационные власти запретили выезжать из Рубежного даже тем, у кого есть спецпропуска.

В Рубежном оккупанты более чем через сутки обезвредили авиабомбу, которая не долетела до фронта и упала на жилые дома 8 января. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По словам главы Луганской ОГА Артема Лисогора, российские взрывотехники отказывались работать в сильный мороз. Вероятно поэтому она была обезврежена более чем через сутки после падения. Отмечалось, что несколько районов города, где упала российская авиабомба, были перекрыты. Жителей из ближних кварталов выселили из домов.

Несмотря на такую опасную ситуацию в городе, люди не могли покинуть Рубежное, ведь оккупанты перекрыли въезд и выезд. Отмечается, что выехать из города не позволяли даже тем, у кого есть специальные пропуска с подписью оккупационных властей.

Сообщалось, что жители жили в страхе, ведь бомба могла взорваться в любой момент. Также на три дня из-за опасности в домах было отключено водоснабжение, газ и свет.

Падение авиабомбы в Рубежном — что известно

Известно, что на город упала российская авиабомба ФАБ-250. По словам главы "ЛНР" Леонида Пасечника, произошло якобы нештатное схождение боеприпаса.

Он сообщил, что в результате падения авиабомбы пострадавших нет. Из-за опасности взрыва бомбы часть жителей отселили в палатки неподалеку, некоторые из людей переехали к родственникам.

Также он сообщал, что правоохранители, МЧС и военные решают вопрос об обезвреживании авиабомбы.

По словам Артема Лысогора, скрыть инцидент оккупанты не смогли из-за большого количества свидетелей. Квартал, на который упала бомба, был одним из немногих, которые остался целым после штурмов оккупантов весной 2022 года.

Также он сообщал, что в результате падения авиабомбы были пострадавшие. Некоторых людей госпитализировали, а некоторых перевезли в пункт временного пребывания.

Напомним, российские медиа писали, что 8 января нашли в Волгоградской области нашли российскую ракету Х-101. Предположительно, что российские военные планировали запустили ракету в сторону Украины, впрочем произошло "нештатное схождение".

Также 2 января российские Telegram-канал сообщали о падении российской ракеты в Воронежской области. Отмечалось, что 21 человек получил ранения. В частности, погибли 11 человек, среди которых трое детей.