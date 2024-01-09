Под Авдеевкой командование ВС РФ отправляет на убой пехотинцев из "ДНР", — эксперт

Обозреватель Александр Коваленко отмечает, что в штурмовых операциях в основном участвуют подразделения так называемого армейского корпуса "ДНР". А в это время ВС РФ накапливают силы для главного наступления.

В районе Авдеевки командования Вооруженных сил РФ в ходе штурмовых действий активно использует пехоту из так называемого первого армейского корпуса (АК) "ДНР". Таким образом на Авдеевском направлении российские военачальники в "мясные штурмы" отправляют в основном пехотинцев, набранных на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом 9 января написал военный обозреватель Александр Коваленко.

"В районе Авдеевки командование РОВ (российские оккупационные войска, — прим. ред) вернулось к применению в штурмовых действиях преимущественно пехотной компоненты 1 АК т.н. "ДНР". Иными словами, сейчас на убой отправляется в основном донецкое быдло", — пишет эксперт в Telegram.

Коваленко уточнил, что военнослужащие 132-й отдельной мотострелковой бригады корпуса "ДНР" ведут штурмовые действия в районе Красногоровка-Новобахмутовка. В этом их только отчасти поддерживают солдаты 30-й ОМСБр общевойсковой армии РФ.

На южном фланге Авдеевки с населенного пункта Водяное на Первомайское, и с Песок на Первомайское пытаются атаковать 9-я ОМСБр первого АК. С Веселого на Авдеевку наступают 114-я ОМСБр первого АК.

В то же время в районе Опытного и Ласточкино действуют 1-я ОМСБр первого АК, но на этом участке фронта присутствуют солдаты 55-ой и 74-ой ОМСБр 41-ой армии Сухопутных войск РФ.

Что касается участка так называемой промзоны, то там находятся подразделения 1-й ОМСБр 1 АК и ДРШБр "Ветераны", при этом Коваленко оценивает их действия как "не особо успешные".

Авдеевское направление. 8 января 2024. Источник: deepstatemap

Эксперт отметил, что оккупационные войска РФ явно берегут свой ресурс, накапливая силы на Авдеевском направлении с целью более мощного прорыва в сторону населенного пункта. В таких действиях Коваленко усматривает политический мотив.

"Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку, дабы до так называемых выборов президента России закрыть вопрос по этой локации и дать Путину возможность с этой "победой" идти на выборы", — отметил обозреватель.

По его словам, россияне намерены создать 60 тысячную группировку, после чего начнется "самое отчаянное наступление на Авдеевку". Однако на концентрацию таких сил на данном участке фронта понадобится минимум месяц, следовательно, основной удар российских войск можно ожидать со второй половины февраля.

Ранее сообщалось, что информации экспертов ISW, под Авдеевкой у российских войск есть недостатки по части планирования и координации на тактическом и оперативном уровнях. Эти сложности не позволяют оккупантам рассчитывать на прорыв в наступательных операциях в ходе текущих позиционных боев в Украине.