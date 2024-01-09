Удары по нефтебазе и энергокомпании в Орле: за атаками дронов стоит ГУР, — СМИ

Губернатор Орловской области Андрей Кличков утверждает, что в ходе атаки БПЛА пострадали три человека. Они получили вред здоровью средней тяжести. Кроме того, он сообщил и о третьем дроне, который упал на "нежилой объект".

Атака беспилотников по нефтебазе и энергетическому предприятию в российском городе Орел — операция Главного управления разведки Украины. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в спецслужбах.

"Это операция ГУР при содействии Минцифры и фонда "Вернись Живым", — отмечает источник.

"Прилеты" в российском Орле: что известно

Губернатор Орловской области Андрей Кличков во вторник, 9 января, заявил, что в российском городе Орел дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса. По его словам, на месте "попадания" двух беспилотников возник пожар, который впоследствии локализовали.

"Два беспилотных летательных аппарата упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

Как утверждает Кличков, в ходе атаки БПЛА якобы пострадали три человека. Они, по словам губернатора, получили вред здоровью средней тяжести.

"Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы", — подчеркнул губернатор.

В 14:36 Кличков сообщил о третьем беспилотном летательном аппарате, который упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа "на нежилой объект". По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Кроме того, российское медиа BAZA со ссылкой на собственные источники предоставило адрес атакованного объекта — это территория нефтебазы "Орелнефтепродукт", что на улице Семинарской в Орле.

Напомним, 8 января на территории Белгорода и Белгородского района в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Там раздавались взрывы. Российский чиновник призвал гражданских укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, уборная, кладовка). Тех, кто находится на улице, он попросил спустится в укрытие или другое безопасное место.

Напомним, 7 января украинские разведчики подбили в районе Белгорода два ЗРК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Благодаря удару россияне потеряли "защитный панцирь". Спецоперацию разведки Минобороны осуществили 6 января 2024 года.