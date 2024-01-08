В Белгороде раздаются взрывы, губернатор призвал прятаться в кладовках (видео)

Представитель власти призвали жителей, которые остались в домах, не подходить к окнам. В небе над городом якобы прозвучали по меньшей мере 30 взрывов.

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На территории Белгорода и Белгородского района объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы. В Telegram-канале "Жесть Белгород" сообщили подробности.

На видео можно увидеть, что жители из квартир слышат громкие звуки. Сообщается о вероятности ракетных ударов.

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Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил подробности происшествия. По его словам, в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — заявил он.

Российский чиновник призвал гражданских укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, уборная, кладовка). Тех, кто находится на улице, он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Telegram-канале "Белгородский осведомитель" заявили, что атаковали восток Белгорода. Удар якобы нанесли ВСУ кассетными боеприпасами, а в городе по меньшей мере прозвучали 30 взрывов в небе.

Фото: Mash

По данным Mash, есть раненые осколками снарядов. Предварительно, обстрел ведется из РСЗО "Вільха". Объявлено, что пострадали три человека: женщина и двое мужчин. Также выбиты окна в квартирах двух домов, повреждены три автомобиля и четыре грузовика загорелись на стоянке одного из предприятий.

Взрывы в Белгороде 8 января 2024 года

Ситуация в Белгороде и области в понедельник, 8 января, продолжает оставаться напряженной. Губернатор заявил, что под удар попал город Шебекино. Информации о возможных разрушениях чиновник не раскрыл.

По его словам, было принято решение об эвакуации детей из-за угрозы ракетных атак и регулярных обстрелов. Он пояснил, что сейчас формируются группы из детей, которых эвакуируют. Школьников отправят в Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Ярославскую области.

Специалисты выехали к местам, где будут размещать детей. В то же время формируются группы из школьников, которых будут эвакуировать. Среди прочего, желающих выехать размещают в населенных пунктах Старый Оскол и Губкин. Там уже находятся около 300 человек.

Напомним, 7 января украинские разведчики подбили в районе Белгорода два ЗРГК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Благодаря удару россияне потеряли "защитный панцирь". Спецоперацию разведки Минобороны осуществили 6 января 2024 года.