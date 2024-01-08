Взрывы в Белгородской области: в РФ заявили об обстреле промышленной зоны (видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под удар якобы попал город Шебекино. Информацию о возможных разрушениях чиновник не раскрыл.

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В понедельник, 8 января, территория Белгородской области Российской Федерации подверглась обстрелу. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков утверждает, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали город Шебекино. По его словам, под ударом оказалась промышленная зона населенного пункта.

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Ситуация в Белгороде: жители просят губернатора об эвакуации

По информации губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Данные о возможных разрушениях чиновник не уточнял, отметив, что на месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Ранее в РСЧС Шебекино предупредили об угрозе ракетной опасности. В ведомстве призвали жителей города покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей, вернуться в свои дома и не подходить к окнам.

Местные Telegram-каналы также опубликовали видео, на которых слышно звуки взрывов и сирену воздушной тревоги.

В Белгородской области были объявлена воздушная тревога

В Минобороны России никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, 6 января пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила, что на территории Белгородской области РФ украинские разведчики уничтожили две вражеские системы ПВО.

Ранее, 4 января на территории российского Белгорода была объявлена воздушная тревога, в городе прозвучали взрывы. Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.