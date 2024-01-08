Вибухи в Бєлгородській області: у РФ заявили про обстріл промислової зони (відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, під удар нібито потрапило місто Шебекіно. Інформації про можливі руйнування чиновник не розкрив.

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У понеділок, 8 січня, територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

В'ячеслав Гладков стверджує, що Збройні сили України нібито атакували місто Шебекіно. За його словами, під ударом опинилася промислова зона населеного пункту.

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Ситуація в Бєлгороді: мешканці просять губернатора про евакуацію

За інформацією губернатора, внаслідок події ніхто не постраждав. Даних про можливі руйнування чиновник не уточнював, зазначивши, що на місці працюють співробітники оперативних та аварійних служб.

Раніше в РСНС Шебекіно попередили про загрозу ракетної небезпеки. У відомстві закликали мешканців міста покинути відкриті ділянки вулиці, вийти зі своїх автомобілів, повернутися до своїх будинків і не підходити до вікон.

Місцеві Telegram-канали також опублікували відео, на яких чутно звуки вибухів і сирену повітряної тривоги.

У Бєлгородській області було оголошено повітряну тривогу

У Міноборони Росії ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 6 січня пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила, що на території Бєлгородської області РФ українські розвідники знищили дві ворожі системи ППО.

Раніше, 4 січня на території російського Бєлгорода було оголошено повітряну тривогу, у місті пролунали вибухи. В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до обласного центру було збито десять повітряних цілей.