Працює ГУР: на Бєлгородщині окупанти раптом не дорахувалися двох систем ППО "Панцир" (відео)

Ранкова "вилазка" ГУР обійшлася російським окупантам у приблизно 30 млн доларів.

Related video

На території РФ українські розвідники знищили дві ворожі системи ППО. Про це 6 січня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що 6 січня 2024 року на території РФ відбулася ще одна спецоперація ГУР, спрямована на ослаблення країни-агресорки. У її межах оператори воєнної розвідки завдали ударів по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок спецоперації два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1" виведені з ладу.

"Воїни-розвідники підсмажили 2 російські "панцирі". Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10–15 мільйонів доларів", — зазначили в пресслужбі ГУР.

На оприлюднених кадрах видно, як російські "Панцирі" поповнюють статистику втрат ЗС РФ у війні проти України.

Нагадаємо, що 6 січня у ГУР Міноборони повідомили, що українські військові у 2023 році здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в анексованому Криму та Чорному морі, у 2024 році кількість таких спецоперацій планують збільшити.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ГУР зробили наліт на Бєлгородщину та погіршили моральний стан росіян. Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, а також атакували російський взводний опорний пункт.