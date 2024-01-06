Работает ГУР: на Белгородщине оккупанты вдруг не досчитались двух систем ПВО "Панцирь" (видео)

Утренняя "вылазка" ГУР обошлась российским оккупантам в около 30 млн долларов.

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На территории РФ украинские разведчики уничтожили две вражеские системы ПВО. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что 6 января 2024 года на территории РФ состоялась еще одна спецоперация ГУР, направленная на ослабление страны-агрессора. В ее рамках операторы военной разведки нанесли удары по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате спецоперации два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" выведены из строя.

"Воины-разведчики поджарили 2 российских "панциря". Стоимость одного такого ЗРГК составляет ориентировочно 10–15 миллионов долларов", — отметили в пресс-службе ГУР.

На обнародованных кадрах видно, как российские "Панцири" пополняют статистику потерь ВС РФ в войне против Украины.

Напомним, что 6 января в ГУР Минобороны сообщили, что украинские военные в 2023 году осуществили несколько боевых и специальных операций в аннексированном Крыму и Черном море, в 2024 году количество таких спецопераций планируют увеличить.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР совершили налет на Белгородскую область и ухудшили моральное состояние россиян. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, а также атаковали российский взводный опорный пункт.