В Бєлгороді лунають вибухи, губернатор закликав ховатися в коморах (відео)

Представник влади закликали мешканців, які залишилися у будинках, не підходити до вікон. У небі над містом нібито пролунали щонайменше 30 вибухів.

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На території Бєлгорода та Бєлгородського району оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи. У Telegram-каналі "Жесть Белгород" повідомили подробиці.

На відео можна побачити, що мешканці з квартир чують гучні звуки. Повідомляється щодо ймовірності ракетних ударів.

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Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram повідомив подробиці події. З його слів, у Бєлгороді та Бєлгородському районі увімкнули сирену ракетної небезпеки.

"Якщо ви перебуваєте вдома — не підходьте до вікон", – заявив він.

Російський чиновник закликав цивільних сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, вбиральня, комора). Тих, хто перебуває на вулиці, він попросив спуститься в укриття або інше безпечне місце.

У Telegram-каналі "Белгородский осведомитель" заявили, що атакували схід Бєлгорода. Удар нібито завдали ЗСУ касетними боєприпасами, а у місті щонайменше пролунали 30 вибухів у небі.

Фото: Mash

За даними Mash, є поранені осколками снарядів. Попередньо, обстріл ведеться з РСЗВ "Вільха". Оголошено, що постраждали троє осіб: жінка та двоє чоловіків. Також вибито вікна у квартирах двох будинків, пошкоджено три автомобілі та чотири вантажівки загорілися на стоянці одного з підприємств.

Вибухи у Бєлгороді 8 січня 2024 року

Ситуація в Бєлгороді та області у понеділок, 8 січня, й надалі залишається напруженою. Губернатор заявив, що під удар потрапило місто Шебекіно. Інформації про можливі руйнування чиновник не розкрив.

З його слів, було ухвалене рішення щодо евакуації дітей через загрозу ракетних атак та регулярні обстріли. Він пояснив, що наразі формуються групи із дітей, яких евакуюють. Школярів відправлять до Воронезької, Калузької, Тамбовської та Ярославської областей.

Фахівці виїхали до місць, де розміщуватимуть дітей. Водночас формуються групи зі школярів, яких евакуйовуватимуть. Серед іншого, охочих виїхати розміщають у населених пунктах Старий Оскол і Губкін. Там уже перебувають близько 300 людей.

Нагадаємо, 7 січня українські розвідники підбили в районі Бєлгорода два ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Завдяки удару росіяни втратили "захисний панцир". Спецоперацію розвідки Міноборони здійснили 6 січня 2024 року.