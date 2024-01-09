Были умножены на 0: морпехи ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Крынками

Российские оккупанты накопили резервы и пошли в атаку. До этого они несколько дней не применяли технику, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На левом берегу Херсонской области вблизи Крынок российские оккупанты пошли на штурм позиций Сил обороны. Украинские морпехи отбили штурм. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"В Крынках морпехи вчера отбили огромный штурм, противник увеличил применение бронетехники на этом направлении. Оказывается, что они не поумнели, когда ее не применяли до того, то была пауза для накопления резервов. Вчера те резервы были умножены на 0", — проинформировал боец ВСУ.

6 января боец ВСУ сообщал, что в Крынках российские оккупанты начали использовать технику только для подвоза личного состава, а после потери трех Су-34 перестали обстреливать позиции Сил обороны КАБами.

"В Крынках оккупанты то ли поумнели, то ли, может, "птахи Мадяра" воспитали, но уже не прутся массово техникой на наши позиции, потому что велик риск потери от FPV. Максимум — использование для доставки личного состава к своим позициям", — писал "Офицер+".

Напомним, что 8 января Институт изучения войны сообщал, что на левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм, линия фронта не изменилась. Позиционные бои продолжаются под селом Крынки. Украинские войска активно минируют российские наземные линии связи (GLOC) на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что на Мелитопольском направлении сбежал целый взвод оккупантов со своих позиций. Их потом отлавливали по всей оккупированной части Запорожской области.