"Подарок" к выборам: в ВСУ рассказали, что оккупанты готовят на фронте для Путина (видео)
Российское командование поставило задачу своим бойцам захватить населенный пункт, чтобы продемонстрировать способность десантуры "одерживать победу". Также ВС РФ пытаются оккупировать уже освобожденные села.
У российских захватчиков на Бахмутском направлении появился новый приоритет. Вражеские бойцы стремятся захватить один населенный пункт до президентских выборов в РФ. Об этом в эфире телемарафона 9 января рассказал представитель 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.
По его словам, сейчас враг сосредоточил усилия на попытках вернуть под свой контроль освобожденные Клещиевку и Андреевку. Эти населенные пункты контратакуют с разных направлений. Также ВС РФ пытаются продвигаться в направлении Богдановки и Хромового.
"И у них появился еще один приоритет до выборов их (Владимира, — ред.) Путина — это Ивановское", — отметил Калашников.
Военный уточнил, что соответствующую задачу оккупантам поставило командование. На захват этого села РФ бросила целую 11 десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ, которая выходила на восстановление.
"Они хотят показать Путину, что их десантура может одерживать победу без привлечения других подразделений", — передал спикер.
Также ВС РФ пытаются держать под огневым контролем дорогу к Часовому Яру. Военнослужащий объяснил, что она является логистической артерией для украинских войск.
В целом оккупанты на Бахмутском направлении сейчас меньше атакуют живой силой с привлечением тяжелой техники. Однако вражеская артиллерия работает и днем, и ночью.
"Если позволяет погода, враг также применяет и авиацию, то есть сбрасывает на нас свои управляемые авиационные бомбы. Ситуация остается контролируемой, но напряженной и довольно таки опасной", — подытожил Калашников.
Напомним, офицер ВСУ Тарас Березовец перечислил пять направлений, на которых давит враг. Он также подтверждал, что ВС РФ готовятся к президентским выборам в стране-агрессоре.
Украинский командир "Крым" рассказал, что оценивает ситуацию под Бахмутом как более тяжелую, чем битва на Авдеевском направлении. Однако, по его словам, ВС РФ имеют некоторую проблему с личным составом.