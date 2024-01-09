Увеличивает шансы на выживание во время ракетных обстрелов: в Киеве создали "Капсулу жизни" (фото)

Укрытие "Капсула жизни" — сборная стальная конструкция. Она разработана для размещения в частных домах и квартирах, а также в офисных помещениях, где нет возможности установить монолитную конструкцию.

В Киеве создали "Капсулу жизни", которая может спасти украинцев от последствий ракетных атак и обстрелов. Об этом пишет издание Dev.ua.

Так, в Киеве разработчик и производитель деревоперерабатывающего оборудования Сергей Захарин начал изготовление собственной модульной конструкции "Капсула жизни", которая предназначена спасти от последствий ракетных обстрелов.

Идея сделать такое укрытие у Сергея появилась еще в 2015 году, но тогда ее он "спрятал в ящик" и практически воплотить в жизнь решил ее только сейчас. По его замыслам, конструкция должна была служить как укрытие во время землетрясения и как сейф на случай, если семья должна где-то поехать и оставить ценные вещи.

Разработчик "Капсулы жизни" Сергей Захарин

"Я думал о том, как в сегодняшних реалиях человек может уберечь себя во время ракетных обстрелов, не выходя из собственного дома, как эту конструкцию доставить, собственно, в квартиру многоэтажного дома", — вспоминает он.

Что представляет собой "Капсула жизни"

Укрытие "Капсула жизни" — сборная стальная конструкция. Она разработана для размещения в частных домах и квартирах, а также в офисных помещениях, где нет возможности установить монолитную конструкцию. Укрытие собирается из стальных элементов, которые соединяются между собой болтами. Монтируется "Капсула жизни" непосредственно в помещении и крепится к несущей стене.

Сейчас у разработчика есть два вида укрытий — на 3 и на 6 человек.

Технические характеристики

длина 2,1 м;

высота 2,1 м;

ширина: 1,1 м на 3 человека и 1,4 м на 6 человек;

материал — сталь 5 мм;

вес 750 кг и 850 кг соответственно;

самая тяжелая деталь капсулы 45 кг.

Укрытие рассчитано выдержать 99% осколков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва любых боеприпасов. "Капсула жизни" не рассчитана на прямое попадание и не пропускает мобильную связь.

"Капсула" поставляется исключительно как металлическая конструкция, а уже заказчик может обшить ее внутри минеральной ватой и гипсокартоном, который не горит, что в случае падения капсулы сможет смягчить удары для людей.

По расчетам разработчика, капсула имеет огнеупорность до 30 минут, но желательно в середине держать огнетушитель, респираторы и кислородные баллончики.

Конструкция имеет аварийные люки с трех сторон, которыми можно воспользоваться, если двери окажутся заблокированными.

Тестирование

"Капсулу жизни" Сергей тестировал дважды. Первый раз на конструкцию была сброшена бетонная плита весом в 1100 кг с высотой 9,3 м. В момент падения Сергей находился внутри капсулы.

"Что я чувствовал там, внутри? Да ничего, грохнуло и все. Поднялась пыль столбом. Не было никакого страха, потому что я был уверен в прочности своей разработки", — говорит мужчина.

Во время второго испытания на капсулу наложили 43 тонны веса, и конструкция просела лишь на 15 миллиметров, а когда плиты сняли — она выровнялась до своего первоначального состояния. Также тогда возникла блокировка дверей, но Сергей смог их открыть самостоятельно.

Первую капсулу у Сергея уже заказала и установила семья, которая живет в частном доме вблизи Боярки.

"Я сравниваю эту капсулу с ремнем безопасности в машине. То есть, может, на 100% и не спасет, но точно увеличит шансы на выживание", — говорит Евгений, который установил "Капсулу".

По его словам, они с женой и сыном стали значительно лучше спать.

Производственные мощности и стоимость

Сергей имеет небольшое производство и работает с двумя помощниками. Капсулу мужчина продает за 70 000 грн. Сейчас у Сергея в разработке барьер для капсулы, который должен выдержать выстрел калибра 7,62. В ближайшее время планируется испытание.

Напомним, что в 1940-м году английский инженер Джон Бейкер разработал домашнее убежище от последствий авианалетов. Прямого попадания авиабомбы оно не выдерживало, но если дом разрушался, то шансы остаться в живых резко возрастали. Конструкцию назвали "убежище Моррисона" — по имени тогдашнего министра внутренней безопасности Британии.