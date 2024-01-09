"Делают ставку на БПЛА": боец 92-й ОШБр рассказал о новой тактике ВС РФ возле Бахмута

По словам Олеся Маляревича, противник все еще пытается штурмовать украинские позиции и копит резервы. Силы обороны готовы и ломают планы оккупантов.

Российские оккупанты продолжают активные действия в районе Бахмута Донецкой области. Они желают вернуть утраченные позиции, но Силы обороны не дают им этого сделать. Об этом заявил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в комментарии "Еспресо.TV" 9 января.

По его словам, 92-я ОШБр длительное время работает на южном направлении Бахмута и находится в активной обороне. ВС РФ пытаются активно продвигаться вперед, однако никакого результата им не дает.

"Сейчас никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое для того, чтобы россияне не продвинулись. Штурмы происходят постоянно, враг пытается вернуть утраченные позиции", — заявил Олесь Маляревич.

Отдельно военнослужащий добавил, что противник не собирается сдаваться, ведь накопил в районе Бахмута достаточно сил и средств, чтобы продолжить штурмовать позиции украинских защитников на этом направлении.

ВС РФ регулярно получают подкрепления, а также активно развивают Дроновый компонент, которыми и атакует дальше.

"Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов. То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА", — продолжил Олесь Маляревич.

Напомним, 4 января командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ Сергей Сидорин рассказал, что ВС РФ подтянули дополнительные резервы к Бахмуту. Этот участок является одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Враг увеличил применение артиллерии и ударных дронов.