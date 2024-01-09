Включил в список на обмен: в Черкассах "сотрудник" ГУР заработал на жене военнопленного

Подозреваемый требовал 40 тысяч гривен с жены украинского военнопленного за обещание "порешать" его обмен, рассказали в прокуратуре.

В Черкассах задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки и за деньги якобы вносил военнопленного в списки на обмен. Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Так, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который получил деньги за обещание "порешать" включение военнослужащего, который находится в плену у РФ, в список на обмен пленными.

"По данным следствия, мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за включение ее мужа в обменный список военнопленных ВСУ. За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Минобороны Украины обвиняемый получил 40 тыс. грн", — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что во время боев 8 января ВС РФ на Таврическом направлении массово сдавались в плен. За сутки удалось пленить 30 российских солдат.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ неподалеку Марьинки взяли в плен оккупанта, который единственный выжил во время вражеских штурмов. Его вывели с позиций с помощью дрона.