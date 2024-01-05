На Днепропетровщине "побратим" выманил у вдовы погибшего бойца полмиллиона гривен

Знакомая вдовы решила воспользоваться ситуацией и зарегистрировалась в сети под мужским именем. Далее она написала женщине и представилась побратимом ее погибшего мужа.

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На Днепропетровщине вдова погибшего в войне против России военнослужащего стала жертвой мошенницы, которая выдавала себя за побратима ее мужа. Об этом 5 января сообщила прокуратура Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, 29-летняя жительница Каменского района Днепропетровской области узнала, что ее знакомая, которая потеряла на войне мужа, получила часть "похоронных денег".

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Любительница легкой наживы решила воспользоваться ситуацией и зарегистрировалась в сети под мужским именем. Далее она написала вдове военнослужащего и представилась побратимом ее погибшего мужа и подружилась с ней в соцсетях.

После этого мошенница начала выманивать у вдовы деньги, рассказывая ей о боевых ранениях и дорогостоящей реабилитации. Женщина начала помогать "раненому собрату" ее мужа деньгами.

"Общая сумма, которой завладела подозреваемая, составляет почти полмиллиона гривен. При процессуальном руководстве Желтоводской окружной прокуратуры сообщено о подозрении жительнице Каменского района в мошенничестве ( ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Одесской области правоохранители разоблачили трех человек, которые представлялись волонтерами и наживались на украинских военных . Подозреваемые звонили в местные советы и военным капелланам представляясь волонтерами и предлагали передать на фронт несуществующие автомобили.

Ранее Фокус писал, как после начала полномасштабного вторжения мошенники адаптировались к войне. В частности, злоумышленники, которые собирали средства якобы на помощь тяжелобольным детям, начали собирать средства на "помощь" украинским военным.