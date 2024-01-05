На Дніпропетровщині "побратим" виманив у вдови загиблого бійця півмільйона гривень

Знайома вдови вирішила скористатися ситуацією і зареєструвалася в мережі під чоловічим ім'ям. Далі вона написала жінці і представилася побратимом її загиблого чоловіка.

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На Дніпропетровщині вдова загиблого у війні проти Росії військовослужбовця стала жертвою шахрайки, яка видавала себе за побратима її чоловіка. Про це 5 січня повідомила прокуратура Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, 29-річна жителька Кам'янського району Дніпропетровської області дізналася, що її знайома, яка втратила на війні чоловіка, отримала частину "похоронних грошей".

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Любителька легкої наживи вирішила скористатися ситуацією і зареєструвалася в мережі під чоловічим ім'ям. Далі вона написала вдові військовослужбовця і представилася побратимом її загиблого чоловіка та потоваришувала з нею в соцмережах.

Після цього шахрайка почала виманювати у вдови гроші, розповідаючи їй про бойові поранення та вартісну реабілітацію. Жінка почала допомагати "пораненому побратиму" її чоловіка грошима.

"Загальна сума, якою заволоділа підозрювана, складає майже півмільйона гривень. За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Кам'янського району у шахрайстві ( ч. 2, 4 ст. 190 КК України)", — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці викрили трьох людей, які представлялися волонтерами та наживалися на українських військових. Підозрювані телефонували у місцеві ради та військовим капеланам представляючись волонтерами і пропонували передати на фронт неіснуючі автомобілі.

Раніше Фокус писав, як після початку повномасштабного вторгнення шахраї адаптувалися до війни. Зокрема, зловмисники, які збирали кошти нібито на допомогу важкохворих дітей, почали збирати кошти на "допомогу" українським військовим.