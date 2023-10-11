Попросили вимкнути телефон: у вдови бійця ЗСУ викрали 4 млн "похоронних" грошей — подробиці

Жінці зателефонували під виглядом оператора мобільного зв’язку, а потім за допомогою її сім-карти зробили електронний дублікат номера та отримали доступ до онлайн-банкінгу.

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Троє українців підозрюються у тому, що сприяли викраденню майже 4 млн гривень з депозиту вдови військового ЗСУ. Їм повідомлено про підозри. Про це повідомляє прокуратура Запорізької області.

Слідство встановило, що троє жителів Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей за грошову винагороду передали свої персональні дані групі шахраїв. Ті зареєстрували на них електронні гаманці, ФОП та віртуальний сервіс.

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Далі шахраї дізналися, що жінка отримала державну допомогу у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні,і що зберігає ці кошти на депозиті в банку. Вони зателефонували їй під виглядом оператора мобільного зв’язку та переконали на деякий час вимкнути телефон. Потім за допомогою послуги відновлення сім-карти вони зробили електронний дублікат її номера і безперешкодно отримали доступ до онлайн-банкінгу потерпілої. Надалі через облікові записи на криптобіржах шахраї вивели майже 4 млн грн на підконтрольні рахунки.

Тривають слідчі дії з встановлення інших осіб, безпосередньо причетних до вчинення шахрайства.

Нагадаємо, що на Сумщині ворожка видурила в жінки майже 2 млн грн на атрибути для ритуалів.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії лотерейний шахрай Едвард Путман, який виманив у Національної лотереї 2,5 млн фунтів стерлінгів через підробку білетів, може отримати 350 тисяч фунтів стерлінгів від продажу арештованого майна.