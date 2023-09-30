Відмовляється повертати гроші: британець отримав 2,5 млн фунтів, підробивши лотерейний білет

Едвард Путман досі не повернув вкрадені гроші після того, як 2019 року був засуджений на дев'ять років за участь у багатомільйонному шахрайстві.

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У Великій Британії лотерейний шахрай Едвард Путман, який виманив у Національної лотереї 2,5 млн фунтів стерлінгів через підробку білетів, може отримати 350 тисяч фунтів стерлінгів від продажу арештованого майна. Про це пише Daily Star.

57-річний шахрай розробив схему разом зі співробітником Національної лотереї, але був спійманий після того, як його співучасник наклав на себе руки.

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Британець виплатив тільки 94 тисячі фунтів стерлінгів із 939 тисяч фунтів стерлінгів після того, як у 2019 році його змову було розкрито. Суд зобов'язав Путмана виплатити понад 900 000 фунтів стерлінгів, але він відмовився це зробити, внаслідок чого влада не змогла повернути гроші. Пізніше його будинок було конфісковано і продано з аукціону за величезну суму в 1,2 млн фунтів стерлінгів.

Путмана було засуджено до дев'яти років позбавлення волі 2019 року за участь у шахрайстві з лотереєю. План був розроблений спільно зі співробітником Camelot Джайлсом Кніббсом, який працював у підрозділі компанії з виявлення шахрайства. Саме працівник лотереї виготовив фальшивий білет. Путман подав його 2009 року за кілька днів до закінчення шестимісячного терміну, відведеного на отримання джекпоту.

Путмана було засуджено до дев'яти років позбавлення волі у 2019 році Фото: brit

Нещодавно стало відомо, що шахрай може отримати 355 000 фунтів стерлінгів після погашення боргу. Будинок і прилеглу до нього землю в Кінгс Ленглі, штат Гертс, було продано відповідно до закону про доходи від злочинів. Попри те, що будівля занепала і постраждала від пожежі в жовтні минулого року, а в даху утворилася велика діра, земля, прилегла до житла, робила його привабливим для забудовників.

Путмана спіймали, коли Кніббс наклав на себе руки у 2015 році після зізнання родичам. Поліція виявила записки з докладним описом шахрайства, і було розпочато розслідування, але заходів було вжито тільки після того, як у 2017 році компанія Camelot виявила білет.

Будинок було конфісковано і продано з аукціону за величезну суму в 1,2 млн фунтів стерлінгів Фото: brit

На слуханнях у коронному суді Сент-Олбанса в січні минулого року суддя Філіп Грей підтвердив, що Путман отримав вигоду в розмірі 2 525 495 фунтів стерлінгів, і зобов'язав його виплатити 939 782,44 фунта стерлінгів. Британець також має судимість, за якою в 1993 р. він був засуджений до семи років позбавлення волі за зґвалтування вагітної 17-річної дівчини.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала джекпот, згадуючи про покійного чоловіка. Вона вибрала номери, що нагадують їй про кохану людину. Переможниця не стала повідомляти, чи є у неї якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Також стало відомо, що переможець лотереї втратив цілий статок і був заарештований за вбивство. Чоловік мав отримувати приз щомісячними платежами по 156 тисяч доларів протягом 20 років. Попри звинувачення йому продовжували нараховувати гроші щомісяця незалежно від того, перебував він у в'язниці чи ні.