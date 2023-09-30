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Отказывается возвращать деньги: британец получил 2,5 млн фунтов, подделав лотерейный билет

Лотерейный мошенник, преступник, заключенный, украл деньги, подделал лотерейный билет, национальная лотерея, сорвал джекпот, приз
Фото: Sky News | Эдвард Путман, который выманил у Национальной лотереи 2,5 млн фунтов стерлингов

Эдвард Путман до сих пор не вернул украденные деньги после того, как в 2019 году был осужден на девять лет за участие в многомиллионном мошенничестве.

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В Великобритании лотерейный мошенник Эдвард Путман, который выманил у Национальной лотереи 2,5 млн фунтов стерлингов путем подделки билетов, может получить 350 тысяч фунтов стерлингов от продажи арестованного имущества. Об этом пишет Daily Star.

57-летний мошенник разработал схему вместе с сотрудником Национальной лотереи, но был пойман после того, как его соучастник покончил с собой.

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Британец выплатил только 94 тысячи фунтов стерлингов из 939 тысяч фунтов стерлингов после того, как в 2019 году его заговор был раскрыт. Суд обязал Путмана выплатить более 900 000 фунтов стерлингов, но он отказался это сделать, в результате чего власти не смогли вернуть деньги. Позже его дом был конфискован и продан с аукциона за огромную сумму в 1,2 млн фунтов стерлингов.

Путман был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году за участие в мошенничестве с лотереей. План был разработан совместно с сотрудником Camelot Джайлсом Книббсом, работавшим в подразделении компании по выявлению мошенничества. Именно работник лотереи изготовил фальшивый билет. Путман подал его в 2009 году за несколько дней до истечения шестимесячного срока, отведенного на получение джекпота.

Лотерейный мошенник, преступник, заключенный, украл деньги, подделал лотерейный билет, национальная лотерея, сорвал джекпот, приз Fullscreen
Путман был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году
Фото: The Mirror

Недавно стало известно, что мошенник может получить 355 000 фунтов стерлингов после погашения долга. Дом и прилегающая к нему земля в Кингс Лэнгли, штат Гертс, были проданы в соответствии с законом о доходах от преступлений. Несмотря на то, что здание обветшало и пострадало от пожара в октябре прошлого года, а в крыше образовалась большая дыра, прилегающая к жилью земля делала его привлекательным для застройщиков.

Путман был пойман, когда Книббс покончил с собой в 2015 году после признания родственникам. Полиция обнаружила записки с подробным описанием мошенничества, и было начато расследование, но меры были приняты только после того, как в 2017 году компания Camelot обнаружила билет.

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Дом был конфискован и продан с аукциона за огромную сумму в 1,2 млн фунтов стерлингов
Фото: The Mirror

На слушаниях в коронном суде Сент-Олбанса в январе прошлого года судья Филипп Грей подтвердил, что Путман извлек выгоду в размере 2 525 495 фунтов стерлингов, и обязал его выплатить 939 782,44 фунта стерлингов. Британец также имеет судимость, по которой в 1993 г. он был приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилование беременной 17-летней девушки.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.