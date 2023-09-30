Отказывается возвращать деньги: британец получил 2,5 млн фунтов, подделав лотерейный билет

Эдвард Путман до сих пор не вернул украденные деньги после того, как в 2019 году был осужден на девять лет за участие в многомиллионном мошенничестве.

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В Великобритании лотерейный мошенник Эдвард Путман, который выманил у Национальной лотереи 2,5 млн фунтов стерлингов путем подделки билетов, может получить 350 тысяч фунтов стерлингов от продажи арестованного имущества. Об этом пишет Daily Star.

57-летний мошенник разработал схему вместе с сотрудником Национальной лотереи, но был пойман после того, как его соучастник покончил с собой.

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Британец выплатил только 94 тысячи фунтов стерлингов из 939 тысяч фунтов стерлингов после того, как в 2019 году его заговор был раскрыт. Суд обязал Путмана выплатить более 900 000 фунтов стерлингов, но он отказался это сделать, в результате чего власти не смогли вернуть деньги. Позже его дом был конфискован и продан с аукциона за огромную сумму в 1,2 млн фунтов стерлингов.

Путман был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году за участие в мошенничестве с лотереей. План был разработан совместно с сотрудником Camelot Джайлсом Книббсом, работавшим в подразделении компании по выявлению мошенничества. Именно работник лотереи изготовил фальшивый билет. Путман подал его в 2009 году за несколько дней до истечения шестимесячного срока, отведенного на получение джекпота.

Путман был приговорен к девяти годам лишения свободы в 2019 году Фото: The Mirror

Недавно стало известно, что мошенник может получить 355 000 фунтов стерлингов после погашения долга. Дом и прилегающая к нему земля в Кингс Лэнгли, штат Гертс, были проданы в соответствии с законом о доходах от преступлений. Несмотря на то, что здание обветшало и пострадало от пожара в октябре прошлого года, а в крыше образовалась большая дыра, прилегающая к жилью земля делала его привлекательным для застройщиков.

Путман был пойман, когда Книббс покончил с собой в 2015 году после признания родственникам. Полиция обнаружила записки с подробным описанием мошенничества, и было начато расследование, но меры были приняты только после того, как в 2017 году компания Camelot обнаружила билет.

Дом был конфискован и продан с аукциона за огромную сумму в 1,2 млн фунтов стерлингов Фото: The Mirror

На слушаниях в коронном суде Сент-Олбанса в январе прошлого года судья Филипп Грей подтвердил, что Путман извлек выгоду в размере 2 525 495 фунтов стерлингов, и обязал его выплатить 939 782,44 фунта стерлингов. Британец также имеет судимость, по которой в 1993 г. он был приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилование беременной 17-летней девушки.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала джекпот, вспоминая о покойном муже. Она выбрала номера, напоминающие ей о любимом человеке. Победительница не стала сообщать, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Также стало известно, что победитель лотереи потерял целое состояние и был арестован за убийство. Мужчина должен был получать приз ежемесячными платежами по 156 тысяч долларов в течение 20 лет. Несмотря на обвинения ему продолжали начислять деньги каждый месяц независимо от того, находился он в тюрьме или нет.