"Коли чоловіки плачуть": історія бійців Сил оборони, які вважали одне одного загиблими

Медики евакуювали бійців з пораненнями спеціально облаштованим евакуаційним автобусом. На сусідніх ліжках опинилися двоє українських захисників, які воювали в одному підрозділі.

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На одній з ділянок фронту російські окупанти нещадно били по позиціях Сил оборони. Через це серед українських захисників були втрати. Історію побратимів, які думали, що їхні побратими загинули, розповів в Інстаграм медик медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" з ніком "Патологічний фізіолог".

За його словами, "госпітальєри" евакуювали бійців, які отримали важкі поранення на передовій, спеціально облаштованим евакуаційним автобусом "Австрійка". Там на сусідніх ліжках опинилися двоє українських захисників, які воювали в одному підрозділі. Від зустрічі вони не втримали сліз.

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"Коли чоловіки плачуть. Два солдати з одних позицій були впевнені, що їхні побратими загинули і тут, вже на етапі евакуації, на їхній неймовірний подив та радість вони бачать одне одного живими", — написав "Патологічний фізіолог".

Зустріч бійців підрозділу живими парамедик закарбував на фото під час доправки до шпиталю.

Нагадаємо, що у МВС повідомили, що доля 15 тисяч українських бійців невідома — вони вважаються зниклими безвісти "за особливих обставин".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили 18 танків, літак та понад 700 росіян. Окупанти втратили також 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ та 8 БпЛА.