На Сумщині ворожка видурила в жінки майже 2 млн грн на атрибути для ритуалів (фото)

27-річна "ворожка" в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої "екстрасенсорні здібності". Для виклику довіри шахрайка опублікувала фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність.

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Поліція Сумщини викрила "ворожку" та "цілительку", яка ошукала жінку на 1,9 мільйона гривень. Про це повідомили на сайті правоохоронців.

Наразі підозрюваній вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що 27-річна жінка, з метою незаконного збагачення, в одній із соціальних мереж розмістила інформацію про свої екстрасенсорні здібності. Для виклику довіри шахрайка опублікувала фейкові фотографії відгуків про свою успішну діяльність.

"Через деякий час до псевдоцілительки звернулася жінка, яка хотіла покращити стан свого здоровʼя", – зазначають правоохоронці.

За словами поліції, підозрювана розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів.

На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 млн грн

"На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 млн гривень", – додають у повідомленні.

Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області під час спроби отримати від потерпілої ще 160 тисяч гривень.

На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 млн грн На Сумщині "цілителька" видурила в жінки майже 2 млн грн

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 778 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 15 липня МВС України повідомили, що у Тернопільській області ворожка пообіцяла за 300 тисяч доларів вирішити проблеми із законом директору одного з медичних центрів на Буковині.