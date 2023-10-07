На Сумщине гадалка выманила у женщины почти 2 млн грн на атрибуты для ритуалов (фото)

27-летняя "гадалка" в одной из социальных сетей разместила информацию о своих "экстрасенсорных способностях". Для вызова доверия мошенница опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

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Полиция Сумщины разоблачила "гадалку" и "целительницу", которая обманула женщину на 1,9 миллиона гривен. Об этом сообщили на сайте правоохранителей.

Сейчас подозреваемой уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен.

Полицейские установили, что 27-летняя женщина, с целью незаконного обогащения, в одной из социальных сетей разместила информацию о своих экстрасенсорных способностях. Для вызова доверия мошенница опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности.

"Через некоторое время к псевдоцелительнице обратилась женщина, которая хотела улучшить состояние своего здоровья", — отмечают правоохранители.

По словам полиции, подозреваемая понимая, что потерпевшая ей доверяет, начала просить денежные средства на определенные атрибуты для ритуалов.

На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 млн грн

"На что доверчивая женщина перечислила злоумышленнице денежные средства на общую сумму 1,9 млн гривен", — добавляют в сообщении.

Задержали злоумышленницу сотрудники уголовного розыска и следователи при силовой поддержке спецназовцев роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области при попытке получить от потерпевшей еще 160 тысяч гривен.

На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 млн грн На Сумщине "целительница" выманила у женщины почти 2 млн грн

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 778 тысяч гривен. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 15 июля МВД Украины сообщили, что в Тернопольской области гадалка пообещала за 300 тысяч долларов решить проблемы с законом директору одного из медицинских центров на Буковине.