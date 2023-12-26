Виманювали гроші "на бензин": під Одесою розкрили мережу псевдоволонтерів (фото, відео)

Правоохоронці затримали в Одеській області шахраїв, які пропонували військовим привезти неіснуючі автомобілі та взамін просили оплатити "пальне" на дорогу. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Related video

В Одеській області правоохоронці викрили трьох людей, які представлялися волонтерами та наживалися на українських військових. Про це повідомляють у поліції Одеської області.

За інформацією слідства, жертвами шахраїв стали військові на фронті, яким необхідні автомобілі. Підозрювані телефонували у місцеві ради та військовим капеланам представляючись волонтерами. Вони не називали свої справжні імена та пропонували передати на фронт неіснуючі автомобілі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Зокрема, зловмисники говорили, що начебто перебувають за кордоном і потребують коштів на пальне, аби привезти та відправити автомобілі.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці кажуть, що гроші псевдоволонтерам перераховували самі представники влади та капелани, або ж надавати контакти військових. Слідство вияснило, що за допомогою цієї шахрайської схеми зловмисники виманили у 6 людей понад 130 тисяч гривень.

Для створення видимості та шуму дороги вони телефонували своїм жертвам у машині, пересуваючись Одесою. Так вони переконували, що начебто автівка для військових вже в дорозі. Отримані таким методом кошти підозрювані ділили між собою та витрачали на власний розсуд.

Правоохоронці затримали псевдоволонтерів та повідомила їм про підозру у шахрайстві та легалізації майна. Одного зловмисника суд до завершення слідства посадив під цілодобовий арешт. Ще двох осіб посадили під варту з правом внесення застави у розмірі 1 млн грн та 1,5 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Одесі викрили шахрайський call-центр. Слідство вияснило, що зловмисники щомісяця виманювали у людей від 150 до 200 тисяч доларів.

Також Фокус писав, як після початку повномасштабного вторгнення шахраї адаптувалися до війни. Зокрема, зловмисники, які збирали кошти нібито на допомогу важкохворих дітей, почали збирати кошти на "допомогу" українським військовим.