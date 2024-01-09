Создают ли ВС РФ ударные группы для атаки с севера: в ВСУ рассказали о ситуации на границе

По словам спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрия Повха, ВС РФ ведут постоянный обстрел Сумской и Черниговской областей, однако инженеры укрепляют границу и установили уже более тысячи противотанковых мин.

Российские оккупанты пока не формируют ударных групп для возможного нового наступления на севере Украины. Об этом 9 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

Повх отметил, что, несмотря на продолжающиеся обстрелы приграничных зон в Сумской и Черниговской областях, на данный момент нет признаков формирования ударных групп противника на северном направлении.

Разведка ведет постоянное наблюдение, и в случае подготовки вражеских ударных групп будет дано соответствующее уведомление.

Спикер также подчеркнул, что украинские защитники активно укрепляют границу на севере с помощью инженерных заграждений и установки минных полей. В январе инженеры уже установили более тысячи противотанковых мин в указанных районах.

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Напомним, 2 января глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус выразил опасения относительно возможности быстрого формирования российскими силами контингента для наступления на Черниговщину. Однако подчеркнул, что исход такой возможной атаки будет зависеть от укрепления границы со стороны Украины.

Напомним также, что в Гомельской области Беларуси, недалеко от границы с Украиной, началось строительство нового военного городка и полигона. По словам анонимного бывшего белорусского офицера, при нападении на Черниговскую область россияне могут использовать эту базу для снабжения и ротаций.