Израиль предупредил США об усилении операций в Газе, пока не найдут лидеров ХАМАСа, — СМИ

Приоритетом Израиля, как заявил министр обороны Йоав Галант, сейчас является возможность возвращения гражданских на север Израиля.

Израиль усилит свои операции в регионе Хан-Юнис на юге Газы, пока не будут найдены лидеры ХАМАСа и освобождены израильские заложники. Министр обороны Йоав Галант встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Тель-Авиве, сообщает Times of Israel.

Согласно отчету встречи, чиновник проинформировал госсекретаря США относительно развития войны и отметил об "изменениях боевой тактики" Израиля на севере Газы. В этой локации военные сократили часть боевых действий из-за оперативного контроля.

Галант "подчеркнул, что операции в районе Хан-Юниса усилятся и будут продолжаться до тех пор, пока руководство ХАМАСа не будет обнаружено, а израильские заложники не вернутся домой". Министр обороны также обсудил региональную напряженность с Блинкеном и атаки Ирана через своих доверенных лиц.

"Увеличение давления на Иран является критическим и может предотвратить региональную эскалацию на дополнительных аренах", — сказал Галант Блинкену.

Он сказал, что приоритетом Израиля сейчас является возможность возвращения гражданских на север Израиля. В этих районах боевые действия с Хезболлой усилились на фоне опасений дальнейшей интенсивности.

Ситуация в секторе Газа

Органы здравоохранения в подконтрольной ХАМАС Газе сообщили утром во вторник, что 126 человек были убиты в течение предыдущих 24 часов, увеличив количество жертв с 7 октября до 23 210, и еще тысячи тел могут находиться под завалами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что для Израиля существует "абсолютная необходимость" сделать больше для защиты гражданских лиц, прежде чем он прибыл в Тель-Авив во вторник, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в рамках регионального тура.

Хотя большая часть густонаселенного прибрежного анклава была разбита на руины, исламистская террористическая группировка все еще ведет боевые действия, а ее верховное руководство остается на свободе. Израильские военные, которые утверждают, что палестинские гражданские лица не должны пытаться вернуться в свои дома на севере Газы, где они начали свое наступление в октябре, тем временем расширили свои операции в Хан-Юнисе на юге.

Напомним, 9 января стало известно, Армия Израиля обнаружила крупнейший подземный завод по производству ракет в секторе Газа. Военное командование Израиля утверждает, что боевики ХАМАСа целенаправленно размещают военную инфраструктуру в жилых районах, чтобы усложнить удары по ней.