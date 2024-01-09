Люди светятся, как рождественские елки: как FPV-дроны с тепловизорами РФ портят жизнь Силам обороны

Из-за использования врагом дронов с тепловизорами, больше всего страдает пехота. Бойцы не могут ни согреться, ни высушить одежду, ни разжечь буржуйки.

Российские оккупанты по всей линии фронта активизировали использование дронов с тепловизорами. Этой зимой они впервые стали серьезной проблемой для Сил обороны Украины. О том, как они работают и как мешают украинским защитникам рассказывает LIGA.net.

С начала полномасштабного вторжения FPV-дроны стали неотъемлемой частью работы украинских военных. Но россияне также переняли практику их использования. Их активно применяют для уничтожения вражеской техники и пехоты.

Даже окопная свеча "фонит"

Российские FPV-дроны с тепловизорами сейчас являются едва ли не самой большой проблемой для украинских защитников на фронте. Россияне открыто хвастаются, что благодаря им могут наблюдать за ротациями украинских защитников и работой эвакуационных команд или логистов.

"FPV-дроны дешевые, управлять ими может любой, кто имеет немного смекалки. Раньше такие БпЛА применяли только для разведки. Сейчас на них начали ставить тепловизионные матрицы. И это — лютый трэш", — рассказывает боец ВСУ "Николаевич".

По его словам, через тепловизор разглядеть людей в кустах на расстоянии, например, сложно, но если сделать это с дрона с тепловизором, то перемещение людей "видно аж бегом". По этой причине стало труднее вывозить раненых. Если раньше это делалось ночью, чтобы вражеские "Орланы" не слишком надоедали, то этой зимой ночь уже не спасает — из-за FPV-дронов.

"Николаевич" добавляет, что "Орланы" в его подразделении научились сбивать, потому что их хорошо слышно, а вот FPV-дроны — нет.

"Сбить эту мелкую дрянь — целая проблема. Видимость у них просто замечательная: тепловизор срабатывает на разницу температуры всего три градуса. Когда на улице мороз -10, а температура тела — плюс 36,6, люди светятся, как рождественские елки", — говорит он.

Фигуры людей через дрон-тепловизор

Он добавил, что даже тепло от окопной свечи "фонит" для дрона с тепловизором.

FPV-дрон с тепловизором, по его словам, стоит относительно дешево: тепловизионная матрица — 40 000 гривен, дрон — 13 000, профессиональные очки — 18 000, пульт — 6 000, аккумулятор — 4 000 гривен.

Как противодействовать FPV-дронам с тепловизорами

Из-за использования врагом дронов с тепловизорами, больше всего страдает пехота Сил обороны. Бойцы не могут ни согреться, ни высушить одежду, ни разжечь буржуйки. Это происходит на разных направлениях.

"Мы сталкиваемся с новым серьезным вызовом. Единственный эффективный способ противодействия — мощная система радиоэлектронной борьбы", — говорит экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как отмечает заместитель генерального директора компании, которая производит средства РЭБ, Анатолий Храпчинский, тепловизионная маскировка позиций — сейчас единственный вариант.

"Делать стробоскопы, которые освещали бы ночное видение — выдавать свою локацию. Все же нужно работать РЭБ. Ставить более мощные станции обнаружения, искать российских операторов и отрабатывать уже непосредственно по ним. Кроме оперативно-тактических решений ВСУ, нужны еще большие станции, которые будут закрывать определенный сектор", — говорит он.

Советник командующего сухопутными войсками Александр Дмитриев в свою очередь считает, что окопный РЭБ — это хорошо, но он имеет побочный эффект: технически невозможно распознать, свой или чужой дрон он глушит.

В то же время эксперты считают, что россияне будут менять тактику и летать так, что можно будет менять каналы управления в диапазоне от 700 до 5000 мегагерц, и чтобы противодействовать, уже нужна мобильная станция на машине.

"Новая тактика войны требует выстраивания эшелонированной системы защиты со средствами РЭБ, с подразделениями прикрытия и соответствующими штатными должностями", — отмечает Храпчинский.

По его словам, теперь Украина должна параллельно увеличивать количество средств РЭБ на линии фронта и выстраивать собственную систему их внутреннего производства.

Напомним, что комбат К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес рассказал, что ВС РФ имеют преимущество в FPV-дронах. Он отметил, что у противника растет применение дронов в бою, в то же время в Украине пропорционально увеличивается количество систем РЭБ.

Ранее сообщалось, что морпехи ВСУ показали кадры атаки танков РФ под Крынками. Во время одной из атак оккупанты использовали танки, которые подорвались в результате встречи с FPV-дроном.