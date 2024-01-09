Охранник Путина руководил патронным заводом, который оставил без тепла 173 дома, — СМИ (фото)

По данным журналистов, в конце 90-х годов Игорь Кушников руководил одной из российских ОПГ, на счету которой более 40 убийств. Это не мешало совмещать работу в ФСБ, где он дослужился до полковника.

Патронный завод в российском городе Подольск (Московской области), из-за аварии на котором без тепла в 20-градусный мороз остались 20 тысяч человек, возглавлял бывший охранник российского президента Владимира Путина, а после — полковник ФСБ. Об этом сообщает российское медиа "Агентство".

Последние полтора года гендиректором Климовского специализированного патронного завода (город Климовск входит в состав округа Подольск) был Игорь Кушников — в конце 90-х годов он обвинялся в причастности к одной из российских ОПГ. При этом руководство ОПГ, на счету которой более 40 убийств, совмещалось с работой в ФСБ.

В российских спецслужбах Кушников дослужился до звания полковника. Впоследствии его признали виновным по одному эпизоду злоупотребления полномочиями, но освободили по истечении срока давности.

До Кушникова директором завода был Игорь Рудыка

Прежде директором завода был Игорь Рудыка. По данным "Коммерсанта", речь идет о бывшем сотруднике спецподразделения ФСБ "Альфа" и сотруднике российской Федеральной службы охраны. По данным журналистов, Рудыка с 2017 по 2019 годы регулярно находился в числе охранников Путина.

До российских силовиков патронным заводом около четырех лет руководил Иван Дорогих. Но он устроился по поддельному диплому о высшем образовании. По информации журналистов, его могут обвинить в ряде противозаконных действий.

Напомним, что партизаны показали стратегический объект под Москвой. Участники подполья рассказали, что один из агентов передал данные ВСУ о состоянии радиоузлов, что позволит выявить слабые места в противовоздушной обороне.

Также сообщалось, что в РФ за прошлый год показатель пожаров вырос на 125%: горели заводы, ТРЦ и склады.