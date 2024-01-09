Около 400 тыс. россиян могут мобилизовать весной после указа Путина (видео)

Лидер международного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников заявил, что указанная цифра набора около миллиона солдат, с которой сам руководитель РФ не будет считаться, чтобы достичь своих целей против Украины.

После 17 марта 2024 года будет третья волна мобилизации в России, во время которой планируют набрать 350-450 тыс. граждан РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил лидер международного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Он уверен, что в этом никаких сомнений нет. По мнению руководителя движения, главе Кремля Владимиру Путину придется объявить проведение частичной мобилизации.

"Сегодня затыкают дыры еще иностранцами и заключенными", — пояснил Сидельников.

В эфире он обратил внимание на то, что российские войска не продвигаются по территории Украины. По его мнению, наступление оккупантов захлебнулось, ведь РФ бросает на войну значительную часть ресурсов, а весомых результатов так и нет.

Именно весной, как считает лидер международного движения "Говорите громче!", ориентировочно 350-450 тысяч граждан РФ мобилизуют. По его словам, в указе Путина указана цифра набора около миллиона солдат, с которой сам руководитель РФ не будет считаться, чтобы достичь своих целей против Украины.

"Если они погибнут, это сопутствующие убытки. Именно поэтому эта цифра прописана в указе", — рассказал Андрей Сидельников.

Смотреть с 6 мин.

Мобилизация в России

В декабре 2023 года глава Кремля подписал указ, которым увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч. Документ опубликован на портале правовой информации.

Штатная численность вооруженных сил РФ, согласно документу, устанавливается на уровне 2 209 130 человек, среди них — 1 320 000 военнослужащих. При этом проведение мобилизации не предусмотрено. В Минобороны РФ прокомментировали, что увеличение количества войск реализуется поэтапно путем набора контрактников.

Напомним, в декабре российские СМИ сообщили, что Путин установил для ВС РФ новые сроки захвата Авдеевки. С предыдущей задачей — оккупировать город до декабря — войска России не справились. Теперь дату отодвинули, а мобилизованные россияне стреляют себе в ноги, чтобы не идти на штурм.