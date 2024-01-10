Готовы превратить в пепел: Ким Чен Ын снова пригрозил Южной Корее

По словам лидера Северной Кореи, настало "историческое время" для того, чтобы признать Южную Корею враждебным для них государством. Он пригрозил использовать все силы и средства в случае попытки нападения на КНДР.

Ким Чен Ын в очередной раз пригрозил Южной Корее и заявил, что не будут инициировать "большое событие подавляющей силой", но совсем не хотят избежать войны. Следовательно, если Южная Корея будет угрожать суверенитету КНДР, то ее превратят "в пепел". Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи ссылаясь на слова Ким Чен Ына.

Отмечается, что в течение нескольких дней лидер КНДР посетил заводы, где изготавливают оружие и военную технику. Он положительно оценил темпы производства на предприятиях, однако отметил, что нужно увеличивать производительность для увеличения изготовления вооружения и боевой техники.

Ким Чен Ын подчеркнул, что этот год в КНДР нужно превратить в год больших изменений в "ускорении подготовки страны к войне". По его словам, настало "историческое время" для того, чтобы признать Южную Корею враждебным для них государством, ведь она якобы хочет свергнуть власть и режим Северной Кореи.

"Мы отнюдь не будем односторонне вызывать большое событие подавляющей силой на Корейском полуострове, но совсем не хотим избежать войны", — говорится в сообщении.

Лидер КНДР сказал, если Южная Корея нападет на КНДР и "выпадет такой шанс", они применят все свои средства и силы, чтобы превратить Южную Корею в пепел. Также он отметил, что отрасль военной промышленности должна придерживаться "революционных линий" для совершенствования готовности страны к войне.

Напомним, недавно иностранные медиа писали, что в КНДР угрожают Южной Корее в случае каких-либо провокаций. По словам сестры лидера Северной Кореи, "предохранитель уже спущен".

Также 5 декабря сообщалось, что КНДР обстреляли акваторию южнокорейского острова и выпустила около 200 артиллерийских снарядов. Военные Южной Кореи назвали такие действия провокацией.