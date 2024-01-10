Пришло время "дипломатических действий" в направлении переговоров с РФ, — министр обороны Италии

По словам Гвидо Крозетто, поддержка Украины со стороны Италии была серьезной и остается такой же до сих пор. Вместе с тем он говорит о необходимости "решительных дипломатических действий".

В среду, 10 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пришло время "решительных дипломатических действий", чтобы заложить основы мирных переговоров между Украиной и РФ. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

Крозетто сказал, что поддержка Киева была серьезной и остается такой же до сих пор. Вместе с тем он также отметил, что сейчас "судя по всему, пришло время решительных дипломатических действий, наряду с помощью, которую мы предоставляем, потому что с обеих сторон поступает ряд важных сигналов".

Заявления некоторых представителей РФ свидетельствуют о "медленном но растущем стремлении к диалогу, чтобы положить конец войне", также добавил Крозетто, тогда как "в Украине, на внутреннем фронте, меньше, чем прежде, единения в поддержку решений президента Зеленского".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский прежде заявлял, что со стороны зарубежных партнеров Киева нет давления и попыток остановить военное противостояние России.

Журналисты отмечают, что Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, однако любая сделка, скорее всего, будет предполагать сохранение контроля над оккупированными частями Украины. Власти Украины требуют, чтобы российские войска до последнего солдата покинули Украину.

Напомним, что, по оценкам ISW, Кремль создает условия, чтобы Запад предал Украину на переговорах. Американские аналитики считают, что недавние заявления полпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского были сделаны для того, чтобы создать информационные условия, чтобы убедить западных союзников пересмотреть свое отношение к Украине.

Также сообщалось, что у Путина прокомментировали вероятность мирных переговорах с Украиной. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Киев и Одессу "временно оккупированными".