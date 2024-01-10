"Недостаточно доказательств": Словакия отказалась осуждать поставки ракет из КНДР в Россию

По словам представителей МИД Словакии, сначала необходимо собрать все факты вероятного нарушения резолюции ООН. В немецком дипломатическом ведомстве заявили, что безопасность Европы еще больше под угрозой.

Правительство Словакии отказывается осуждать поставки ракет из Северной Кореи в Россию, ведь якобы отсутствуют доказательства. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел, передает Aktuality.sk.

В Братиславе заявили, что не собираются подписывать декларацию с осуждением северокорейской помощи для российских оккупантов, ведь хотят дождаться больше сведений об этом факте.

"В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не располагает такой информацией, которая подтвердила бы происхождение баллистических ракет", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Отдельно было заявлено, что если санкции Совета безопасности ООН были нарушены, тогда Словакия ждет соответствующих выводов. Дело в том, что ограничения предусматривают эмбарго на поставки северокорейского оружия.

МИД Словакии обязался внимательно следить за развитием событий и страна обязательно якобы присоединится к инициативе с осуждением, как только "неопровержимые доказательства" будут лежать на столе.

РФ получила ракеты из КНДР: реакция Германии

Отреагировали на поставки и пуски ракет из КНДР в Германии. Спикер МИД ФРГ Себастьян Фишер во время брифинга заявил, что действия российских оккупантов в Украине с каждым разом усугубляют ситуацию с безопасностью на европейском континенте.

"Наверное, европейская безопасность под угрозой, поскольку эти ракеты средней дальности используются в войне на европейском континенте. То, что актеры (КНДР — ред.) нелегально, с нарушением международного права импортируют в Европу такое оружие, в очередной раз меняет ощущение безопасности", — говорится в сообщении.

В МИД Германии отдельно акцентировали внимание на том, что Россия сознательно нарушает резолюции Совета безопасности ООН, за которые сама же голосовала в свое время.

Напомним, 10 января сообщалось, что Россия снова использовала ракеты КНДР при обстрелах Украины, о чем заявили представители Белого дома. По словам Джона Кирби, США пока оценивают последствия ударов по Украине северокорейскими ракетами.