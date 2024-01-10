"Люди не должны покупать билет в один конец": Евгений Дикий оценил законопроект о мобилизации

По словам ветерана АТО, законопроект о мобилизации, который внес Кабмин, очень несовершенен, однако вполне пригоден для первого чтения.

В законопроекте о мобилизации нет ничего, чтобы мешало быть рассмотренным в первом чтении. Однако существует необходимость внести не менее 7 важных правок в документ. Об этом бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сказал в эфире "Украинского радио".

Ветеран АТО перечислил ключевые из семи, по его мнению, важных изменений в законопроекте.

"Мы догоняем поезд, который ушел. И в этой ситуации внесение альтернативных законопроектов мне представляется абсолютно ошибочной практикой. Законопроект, который внес Кабмин, очень несовершенен. Но он вполне пригоден для первого чтения", — считает ветеран. И добавляет.

По его словам выбор у украинцев небольшой: мобилизация, или оккупация.

"Третьего варианта нам никто не предлагает", — добавил Дикий.

Правки к законопроекту: мнение военного аналитика

Так, Дикий считает, что закон содержит критически важную норму о введении предельного срока службы, даже во время войны.

"Я думаю, что без этого все нерабочее. 36 месяцев. Люди не должны покупать билет в один конец и идти на войну навсегда. Но 36 месяцев в Киевском гарнизоне и 36 месяцев в Авдеевке — это очень разные месяцы", — отметил он.

Дикий предложил пересмотреть и дополнить эту норму.

"В бою, день будет считаться за два или за три. Тогда эта норма станет окончательно рабочей. И заодно решится вопрос, что не будет необходимости одновременно демобилизовать много людей. Потому что на нуле каждый провел разное время, соответственно люди будут демобилизоваться постепенно. Будет время их заменить. 700 тысяч человек заменить единовременно — нереалистично", — сказал он.

Относительно убирания нормы об усилении ответственности уклонистов, как это предлагают некоторые депутаты, по мнению аналитика, является ошибочным шагом. Ведь тогда весь закон станет абсолютно нерабочим.

"Эти драконовские нормы об административных взысканиях с уклонистов возникли не от хорошей жизни, а из-за того, что у нас сейчас огромная дыра в законодательстве. Если ты надел форму, то шаг вправо, шаг влево — ты дезертир, 5 лет тюрьмы. А если ты просто отказываешься брать повестку, убегаешь от военкома, вообще не стоишь на учете — за это штраф 1 700 гривен. Это не серьезно", — сказал Дикий.

Он назвал такие действия, как блокирование карточек, водительских прав, с ощутимыми штрафами "драконовскими", но заметил, что это "абсолютно правильно, и неизбежно". И то, что их будут накладывать именно военкомы, а не суды — тоже. Дикий предложил не ликвидировать их, а прописать механизм быстрой апелляции на наложенные санкции.

"По-хорошему это должны были бы делать суды. Но в реальной жизни, если мы завалим их десятками тысяч уклоняющихся дел, то за неделю судебная система станет и ни одно дело не будет рассматриваться. Эти драконовские меры, которые даются в руки военкомам, действительно создают не просто коррупционный риск, а в данной редакции просто "приглашают злоупотреблять". Эти нормы очень соблазняют", — пояснил Дикий.

По его словам, вместо того, чтобы их ликвидировать и оставить уклонистов безнаказанными, нужно эти так называемые санкции дополнить двумя строками:

должен быть прописан механизм быстрой апелляции на наложенные санкции, то есть человек должен иметь возможность их обжаловать в независимой инстанции;

должна быть введена уголовная ответственность за незаконное наложение этих санкций. Так балансируется этот коррупционный риск.

Порядок совершенствования правил мобилизации

По словам эксперта, воевать значительно меньшими силами, чем у врага, можно лишь определенное время, но и оно уже исчерпано.

"Нам надо выставить эквивалентное количество бойцов, а по-хорошему еще и создать преимущество. Возможно, я кого-то удивлю, но мы все это время воюем меньшим количеством солдат, чем у нашего врага. И все успехи, которые мы получили, мы получили в меньшинстве. Но всему есть предел и мы его давно прошли", — добавил Дикий.

По его словам Украина потеряла более года, и теперь должна "догонять поезд, который ушел".

"И в этой ситуации внесение альтернативных законопроектов мне представляется абсолютно ошибочной практикой. Законопроект, который внес Кабмин, очень несовершенен. Но он вполне пригоден для первого чтения. А дальше есть механизм внесения депутатских правок. И, по моему мнению, в этом законопроекте нет ничего такого, чего бы нельзя было бы "допилить" именно между двух чтений", — отметил ветеран АТО.

Добавим, что Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о мобилизации в четверг 11 января.

В то же время дипломат и военнослужащий Владимир Омелян заявил, что в Украине "играют в имитацию мобилизации". Новый законопроект он охарактеризовал как противоречивый.