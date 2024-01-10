"Есть точные данные": ГУР собирает доказательства поставок ракет КНДР в РФ, — Скибицкий

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, у ГУР есть сведения относительно того, как, какими маршрутами импортировались боеприпасы, где хранились и как поставлялись на передовую в Украину.

Заместитель начальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что на сегодня Украина пока еще собирает доказательную базу относительно применения РФ ракет, поставленных из Северной Кореи. Об этом сообщается в подкасте "УП" "(не)Безопасная страна".

По словам Скибицкого, есть достоверные данные о поставках ракет КНДР, также имеются сведения о поставках боеприпасов.

Представитель ГУР уточнил, что сейчас много говорят о баллистических ракетах, РФ заинтересована в их получении, поскольку "Искандеров" собственного производства не хватает.

"Мы очень активно работаем над тем, чтобы найти доказательства. Помните, как мы работали в 2017-2018 годах. Украина тогда обратилась в Международный суд в Гааге, в ООН", — сказал он, объяснив, что нельзя обратиться в Международный суд и заявить, что СМИ опубликовали данные о запуске ракет. Поэтому Украина пока не будет спешить.

"Мы над этим вопросом работаем и если они есть, то это однозначно проявится", — уточнил он.

Пока не собраны детальные сведения о поставках северокорейских артиллерийских снарядов в Россию. Вместе с тем известно, что в РФ выполнили оборонный заказ в 2023 году. Скибицкий также отметил, что РФ в течение года выпускает 2 млн боеприпасов калибра 122-мм и 152-мм.

Вместе с тем, в прошлом году в РФ все же наблюдался дефицит по этой части — на уровне 0,5 млн снарядов. Поначалу недостающие снаряды восполняли за счет поставок из Беларуси, Ирана, а впоследствии — из КНДР.

У ГУР есть данные относительно того как и по каким маршрутам импортировались боеприпасы, где они хранились и как поставлялись на передовую в Украину.

По информации представителя разведки, в планах РФ на 2024 год — нарастить производство боеприпасов. Вместе с тем российская военная промышленность столкнется со сложностями: производственные мощности, персонал, работающий на заводах ВПК, и составные компоненты снарядов.

Напомним, что постпред РФ в ООН Василий Небесная заявил, что США тиражируют фейки о применении ракет КНДР в Украине.

Также сообщалось, что в харьковской прокуратуре объяснили происхождение ракеты, атаковавшей Харьков. Обломки найденного боеприпаса похожи на российский "Искандер". Но конструкция отличается.