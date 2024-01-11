Не продлят разрешение на работу: в Польше хотят создать условия для возвращения мужчин в Украину

Польский политик Павел Коваль подтвердил, что в Украине существуют проблемы с мобилизацией. И связаны они с тем, что многие люди выехали за границу.

Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для их самостоятельного возвращения во время мобилизации в Украине. Об этом заявил председатель комитета иностранных срав польского сейма Павел Коваль в комментарии изданию Sestry.

Коваль считает, что высылать украинцев, которые подлежат призыву, не нужно, ведь это противозаконно. Однако Польша готова создать такие условия, чтобы мужчины сами вернулись в Украину

"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться, вернулись в Украину. То есть нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди быть мобилизованными в Украине", — сказал Коваль.

Он отметил, что, вероятно, украинцам будут просто отказывать в работе и продлении статуса временной защиты, а также отменять выплаты. Поэтому человек без работы, без денег и в нелегальном статусе долго в стране не продержится.

По мнению Коваля, нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться и хотят воевать, вернулись.

На мой взгляд, на это также должны быть направлены действия стран, где находится много украинцев. То есть надо заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских началах происходила проверка, могли бы люди, которые находятся на территории других стран ЕС, быть мобилизованными в Украине. Это также спустило бы пар тем, кто говорит, что украинцы выехали, вместо того, чтобы идти и защищать свою страну", — сказал он.

В то же время политик не объяснил, что такому человеку может помешать переехать в другую страну ЕС: Чехию или Германию.

Каким был 2023 год для Украины — мнение польского политика

По словам Коваля, в 2023 году Украина не достигла целей, которые перед собой ставила. Но это не означает, что контрнаступление было неудачным.

"Удалось выстроить жесткую линию обороны Украины, благодаря которой россияне не могут продвинуться дальше на украинскую территорию, как бы они этого не хотели. Мир должен сосредоточиться на том, чтобы украинское войско получало необходимую амуницию и оружие — как от Соединенных Штатов, так и от ЕС, потому что впереди у нас еще целый год борьбы, чтобы остановить россиян", — отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации 11 января. Оборонный комитет Рады выдвинул предложения, что стоит изменить в законопроекте о мобилизации. Они касаются отсрочек, увольнения с военной службы и вручения повесток по электронной почте.

Между тем народные депутаты отмечают, что к содержанию каждой второй статьи законопроекта о мобилизации возникают замечания.