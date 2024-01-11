Массовые рейды на уклонистов: в Киеве усилили меры по мобилизации, — СМИ (документ)

Журналисты, ссылаясь на данные Нацполиции, отмечают, что в течение прошлого года зарегистрировано 61 уголовное производство из-за уклонения от призыва в ряды Сил обороны. В суд по обвинительному акту уже направили 11 таких дел.

В Киеве и Киевской области начали принимать более активные меры по привлечению в ряды ВСУ военнообязанных, что обусловило распространение различных слухов. Об этом пишет Telegraf.

Журналисты издания подали в Главное управление Нацполиции в Киеве информационный запрос относительно массовых рейдов и количества уголовных производств против уклонистов.

Как отметили в следственном управлении, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 января 2024 года подразделения столичной полиции зарегистрировали 86 уголовных производств, которые касались уклонения от призыва на военную службу. При этом 61 из них зарегистрировано за 2023 год.

Кроме того, по обвинительному акту в суд в столице направили 11 уголовных производств.

Ответ ГУ Нацполиции на запрос журналистов Фото: Скриншот Ответ ГУ Нацполиции на запрос журналистов Фото: Скриншот

В то же время анонимные инсайдеры издания еще раньше рассказали об огромном количестве производств, открытых против уклонистов в ряде областных центров. Также стало известно о сотнях вынесенных приговоров по ст. 336 УК (уклонение).

Напомним, 10 января народный депутат Ярослав Железняк писал, что законопроект о мобилизации могут начать рассматривать в Верховной Раде 11 января. Из него могут убрать норму о блокировке банковских карт и счетов уклонистов.

9 января нардеп Вадим Ивченко заявлял, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности может рекомендовать внести несколько поправок в документ, которые касаются демобилизации, права на отсрочку и временных мер ограничений.